Calciomercato Milan, colpo Mario Gila: cifre, ingaggio e retroscena della trattativa con la Lazio

I giornali sportivi: sabato 4 luglio 2026
© Rassegna Stampa
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Il primo venerdì di luglio 2026 ha portato in dote al Milan un nuovo difensore, Mario Gila. Manca ancora l'ufficialità, e qualcuno direbbe "non è un dettaglio", ma lo sprint di giovedì sera, quando il club rossonero ha trovato l'accordo con l'entourage del difensore, ha messo in discesa la trattativa tanto che si potrebbe chiudere nell'arco di pochi giorni.
Gila piaceva al Milan già ai tempi dell'accoppiata Allegri-Tare e proprio su questo Cardinale e il nuovo team hanno dovuto lavorare nelle scorse ore, visto che, dopo mesi di corteggiamento, i cambi nella dirigenza milanista avevano prima congelato e poi fatto saltare la trattativa, con il Napoli - non a caso nuovo club di Allegri - che si era inserito prepotentemente, senza contare l'Atalanta.
Ma Gila ha ridato priorità al Milan, forte anche di un'offerta molto superiore alla concorrenza: 4,5 milioni di euro l'anno più bonus per cinque anni. E pure l'entourage, a cui secondo la Gazzetta dello Sport è stato promesso un cospicuo bonus (superiore a quanto prospettavano Napoli e Atalanta), ha fatto la sua parte.
Ora resta da chiudere con la Lazio, con la quale si è comunque a buon punto. Si parte dai 25 milioni di euro di parte fissa, ora manca la quadra sui bonus: la volontà biancoceleste è arrivare, o quantomeno avvicinarsi molto, a 30 milioni anche perché il 50% andrà al Real Madrid che si era tenuto il 50% della rivendita quando aveva ceduto lo spagnolo nel 2022.
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