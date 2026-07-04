Calciomercato Milan, colpo Mario Gila: cifre, ingaggio e retroscena della trattativa con la Lazio

Gila piaceva al Milan già ai tempi dell'accoppiata Allegri-Tare e proprio su questo Cardinale e il nuovo team hanno dovuto lavorare nelle scorse ore, visto che, dopo mesi di corteggiamento, i cambi nella dirigenza milanista avevano prima congelato e poi fatto saltare la trattativa, con il Napoli - non a caso nuovo club di Allegri - che si era inserito prepotentemente, senza contare l'Atalanta.