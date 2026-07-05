Leao, torna di moda il Barcellona? Flick pensa al portoghese come alternativa a Rashford
I blaugrana hanno dubbi sul riscatto dell'inglese. Rafa si mette in mostra al Mondiale e i catalani ci ripensano dopo i flirt passati, ma lo vorrebbero in sconto
Rafa Leao torna tra i pensieri del Barcellona. L'ottima prestazione ai Mondiali in Portogallo-Croazia, con tanto di assist al neomilanista Goncalo Ramos, e il fatto che l'esterno non rientri nei piani futuri del Milan, hanno portato i catalani a rivalutare la pista del 27enne.
Già nel mirino di Flick, per quanto non in modo concreto, nelle ultime due estati, come riporta il Mundo Deportivo in Spagna. Nel 2024 poteva essere un'alternativa a Nico Williams, protagonista con la Roja campione d'Europa e che ha poi deciso di restare a Bilbao; mentre un anno fa era nella lista insieme a Luis Diaz e Marcus Rashford.
Il Barça puntò sull'inglese anche a causa della situazione economica, preferendo un prestito a un investimento che all'epoca sarebbe stato ingente. I rapporti lacerati tra il Milan e Leao ora potrebbero aprire a una strada diversa, anche se i rossoneri chiedono tra i 60 e i 70 milioni di euro.
Cifre esagerate, secondo i blaugrana, che già hanno temporeggiato sull'acquisto a titolo definitivo di Rashford per l'esatta metà, 30 milioni. Il mercato però si evolve velocemente e la situazione potrebbe sempre cambiare. Di certo, come certificato dai media spagnoli, Leao è rientrato nel mirino del Barcellona. Tra gli altri club interessati, da segnalare il Tottenham di De Zerbi e alcuni approcci dall'Arabia Saudita.