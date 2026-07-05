Leao, torna di moda il Barcellona? Flick pensa al portoghese come alternativa a Rashford

Già nel mirino di Flick, per quanto non in modo concreto, nelle ultime due estati, come riporta il Mundo Deportivo in Spagna. Nel 2024 poteva essere un'alternativa a Nico Williams, protagonista con la Roja campione d'Europa e che ha poi deciso di restare a Bilbao; mentre un anno fa era nella lista insieme a Luis Diaz e Marcus Rashford.