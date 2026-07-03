Calciomercato Juventus: il Bayern Monaco punta Bremer

La Juventus deve cedere dopo il settlement agreement: il Bayern si muove per Bremer a 40 milioni

03 Lug 2026 - 15:32
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La Juventus è costretta a dare priorità anche alle cessioni a causa del recente ingresso nei parametri del settlement agreement, una necessità finanziaria che sta spingendo il dirigente Giovanni Carnevali a valutare il futuro di Gleison Bremer, finito nel mirino del Bayern Monaco per un'operazione stimata attorno ai 40-42 milioni di euro.

I bavaresi, pronti a sacrificare Kim Min-jae - difensore peraltro molto gradito a Luciano Spalletti che lo ha già valorizzato a Napoli -, stanno monitorando attentamente la situazione del brasiliano, la cui clausola rescissoria da 58 milioni scadrà il prossimo 10 agosto ma rischia di essere superata da una trattativa al ribasso a causa dei diciannove match saltati dal giocatore per infortunio nell'ultima stagione e delle recenti panchine ai Mondiali 2026.

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