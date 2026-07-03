Calciomercato Juventus: il Bayern Monaco punta Bremer

I bavaresi, pronti a sacrificare Kim Min-jae - difensore peraltro molto gradito a Luciano Spalletti che lo ha già valorizzato a Napoli -, stanno monitorando attentamente la situazione del brasiliano, la cui clausola rescissoria da 58 milioni scadrà il prossimo 10 agosto ma rischia di essere superata da una trattativa al ribasso a causa dei diciannove match saltati dal giocatore per infortunio nell'ultima stagione e delle recenti panchine ai Mondiali 2026.