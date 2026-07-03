Il Milan sfrutta l'immobilismo del Napoli e torna su Gila: Lotito spara alto

Claudio Raimondi al Tg di Sportmediaset ha aggiornato la situazione riguardante Mario Gila: "È tornato di moda in casa Milan anche se va ricucito lo strappo con gli agenti, visto che era stato già cercato dalla precedente dirigenza rossonera ma poi era saltato tutto con l'addio di Tare e Furlani. In questo momento il Napoli sta pensando più che altro a vendere e ha fatto un'offerta non gradita alla Lazio, 15 milioni più il prestito di Lucca. Il difensore spagnolo è stuzzicato dall'idea Milan, l'Atalanta resta sullo sfondo. Lotito chiede 30 milioni di euro".