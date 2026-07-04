Dall'Inghilterra: "Il Liverpool è spaccato su Van Dijk, può partire". Il Milan monitora la situazione e c'è concorrenza

Il Liverpool è pronto ad ascoltare le offerte che arriveranno per Virgil Van Dijk. A lanciare l'indiscrezione dall'Inghilterra sono i colleghi di Team Talk che sottolineano come i Reds siano spaccati in merito al futuro dell'olandese. Un anno fa infatti, alcuni all'interno del club non hanno visto di buon occhio il prolungamento fino al 2027 dell'ex Southampton, e adesso questa corrente sarebbe tornata alla carica per spingere verso l'addio il centrale. Da qui l'idea di ascoltare eventuali proposte che Milan, Fenerbahce, Galatasaray e non solo potrebbero formulare nelle prossime settimane.