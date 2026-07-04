la suggestione

Dall'Inghilterra: "Il Liverpool è spaccato su Van Dijk, può partire". Il Milan monitora la situazione e c'è concorrenza

L'olandese può lasciare la Premier dopo 8 anni, ci pensano anche i club turchi

04 Lug 2026 - 12:35
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Il Liverpool è pronto ad ascoltare le offerte che arriveranno per Virgil Van Dijk. A lanciare l'indiscrezione dall'Inghilterra sono i colleghi di Team Talk che sottolineano come i Reds siano spaccati in merito al futuro dell'olandese. Un anno fa infatti, alcuni all'interno del club non hanno visto di buon occhio il prolungamento fino al 2027 dell'ex Southampton, e adesso questa corrente sarebbe tornata alla carica per spingere verso l'addio il centrale. Da qui l'idea di ascoltare eventuali proposte che Milan, Fenerbahce, Galatasaray e non solo potrebbero formulare nelle prossime settimane.

Al momento l'ipotesi che conduce Van Dijk al Milan è etichettabile come suggestione, ma l'idea lanciata da Zlatan Ibrahimovic non sarebbe stata scartata a priori da Gerry Cardinale. Certo, si tratterebbe di una maxi-operazione che spaventa soprattutto guardando lo stipendio del classe 1991. I 15 milioni di euro netti incassati annualmente dal 34enne preoccupano anche un Cardinale che nelle ultime settimane si è riscoperto decisamente più ambizioso come testimoniato dagli affari Gonçalo Ramos e Gila. Senza dimenticare che anche il Liverpool pretenderebbe un indennizzo pesante dopo aver già perso a parametro zero Salah, Robertson e Konaté. Insomma il terreno per una partenza di Van Dijk dagli inglesi è stato preparato, ma prima di tentare il vero assalto il Milan dovrà fare i conti con attenzione.

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