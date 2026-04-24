Kia App: tutto quello che puoi controllare dal telefono sulla tua EV
Diagnosi remota, gestione ricarica, climatizzazione e Digital Key: la Kia App è il centro di controllo della tua auto elettrica. Scopri tutte le funzioni
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L'assistenza su un'auto elettrica non inizia in officina. Con la Kia App, il primo punto di contatto con il proprio veicolo è lo smartphone: un'unica piattaforma che integra i sistemi di gestione, i servizi Kia Connect e il sistema di ricarica Kia Charge.
Diagnosi remota in tempo reale
Con il servizio di diagnosi a distanza, è possibile monitorare in tempo reale lo stato di motore, batteria EV, sterzo e altri componenti fondamentali. In caso di anomalia, la Kia EV invia un avviso direttamente tramite l'app, consentendo di intervenire prima che un piccolo problema diventi un fermo macchina.
Non occorre recarsi in concessionaria per sapere come sta la propria auto: le informazioni diagnostiche sono sempre disponibili.
Inoltre, se il Cliente ha bisogno di supporto può inviare una richiesta di appuntamento per un intervento in officina direttamente da Kia App.
Climatizzazione e ricarica da remoto
La Kia App permette di impostare e programmare il climatizzatore da remoto, regolando la temperatura dell'abitacolo prima ancora di salire a bordo. Una funzione utile soprattutto in estate, che contribuisce anche a ottimizzare le prestazioni della batteria.
La gestione della ricarica è altrettanto integrata: è possibile avviare, interrompere e programmare la ricarica direttamente dall'app, oltre a localizzare i punti di ricarica nelle vicinanze grazie ai dati in tempo reale.
Digital Key e pianificazione della manutenzione
Con la Digital Key, lo smartphone sostituisce la chiave fisica per sbloccare e avviare il veicolo. La chiave digitale è anche condivisibile a distanza con familiari o compagni di viaggio, rendendo l'accesso al veicolo più flessibile.
L'app include inoltre la pianificazione della manutenzione: utilizzando dati come il chilometraggio e la data dell'ultimo intervento, il sistema suggerisce automaticamente il tipo di tagliando necessario e il momento giusto per effettuarlo.
Aggiornamenti e servizi connessi
La Kia App non si ferma alla gestione quotidiana: attraverso il Kia Connect Store è possibile accedere a contenuti aggiuntivi come piattaforme di streaming, giochi e temi personalizzabili per il display di bordo. L'auto si aggiorna e si arricchisce nel tempo, direttamente dall'app.
I servizi Kia Connect sono inclusi con traffico dati gratuito per 7 anni dall'acquisto.