Kia App: tutto quello che puoi controllare dal telefono sulla tua EV

La Kia App permette di impostare e programmare il climatizzatore da remoto, regolando la temperatura dell'abitacolo prima ancora di salire a bordo. Una funzione utile soprattutto in estate, che contribuisce anche a ottimizzare le prestazioni della batteria.

La gestione della ricarica è altrettanto integrata: è possibile avviare, interrompere e programmare la ricarica direttamente dall'app, oltre a localizzare i punti di ricarica nelle vicinanze grazie ai dati in tempo reale.