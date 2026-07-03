Mercato Napoli: "Allegri chiama i suoi pretoriani: pensa a Gatti e Rabiot"

"Allegri in porta vuole Vicario che ha già chiamato informalmente ma prima deve uscire Vanja Milinkovic-Savic, cercato dal Besiktas. Perde terreno Khalaili su cui è forte l'Inter, e allora le alternative portano a Bellanova, Norton-Cuffy e Dodò". Infine questione difesa: "Piace Gila ma il Milan è in fase di sorpasso, potrebbe tornare di moda Gatti della Juventus. E poi attenzione a Rabiot: vedremo se, come col Milan, sceglierà di seguire Allegri".