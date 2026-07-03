manovre azzurre

Mercato Napoli: "Allegri chiama i suoi pretoriani: pensa a Gatti e Rabiot"

Le ultime sul mercato del Napoli da Claudio Raimondi: "I colpi previsti da Allegri e le cessioni a cui sarà costretto Manna"

03 Lug 2026 - 15:43
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Claudio Raimondi sul mercato del Napoli: "Al momento la rosa azzurra è XXL, contando 46 giocatori: servirà un gran lavoro in uscita da parte di Manna, poi arriveranno i colpi che dipenderanno anche dal modulo che sceglierà Allegri: 3-5-2 o 4-3-3 che sia".

"Allegri in porta vuole Vicario che ha già chiamato informalmente ma prima deve uscire Vanja Milinkovic-Savic, cercato dal Besiktas. Perde terreno Khalaili su cui è forte l'Inter, e allora le alternative portano a Bellanova, Norton-Cuffy e Dodò". Infine questione difesa: "Piace Gila ma il Milan è in fase di sorpasso, potrebbe tornare di moda Gatti della Juventus. E poi attenzione a Rabiot: vedremo se, come col Milan, sceglierà di seguire Allegri".

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