Atalanta, ufficializzato lo staff dell'allenatore Sarri

06 Lug 2026 - 19:39
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L'Atalanta ha ufficializzato lo staff al servizio del nuovo allenatore Maurizio Sarri. Si tratta di 12 collaboratori. I nuovi sono il vice Marco Ianni, i collaboratori tecnici Michele Beoni e Mattia Pasqui, i preparatori atletici Davide Losi e Davide Ranzato, Enrico Perri nell'area performance, il riatletizzatore Giacomo Milesi e i prepatatori dei portieri Massimo Nenci e Giorgio Frezzolini, quest'ultimo promosso dal settore giovanile nerazzurro. Tre membri di staff, invece, sono a Bergamo dall'estate scorsa, quando in panchina sedeva Ivan Juric, rimanendo anche dopo il subentro di Raffaele Palladino. Si tratta del collaboratore dei preparatori atletici Andrea Vigni, dell'Head of Performance Marcello Iaia e del match analyst Stefano Brambilla.

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