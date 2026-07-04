MANOVRE ROSSONERE

Il Milan in pressing su Modric: il croato verso la permanenza. E sarà una gestione in stile... Real

Il croato deciderà presto il suo futuro: sono alte le chance di vederlo ancora a San Siro nella prossima stagione

04 Lug 2026 - 09:56
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Smaltita la delusione Mondiale, Luka Modric deve sciogliere il nodo relativo al suo futuro. Da una parte la possibilità di appendere gli scarpini al chiodo e accettare la proposta del Real Madrid (Perez lo vorrebbe come dirigente), dall'altra la possibilità di continuare un altro anno al Milan. Cardinale, svela La Gazzetta dello Sport, ha chiamato personalmente il campione croato per fargli sapere di volerlo ancora in rossonero. Chiamata che ha fatto seguito a quella di Ruben Amorim, intenzionato ad averlo con lui nel nuovo progetto.

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Il 40enne fornirà una risposta definitiva prima di iniziare ufficialmente le vacanze e le sensazioni a Casa Milan sono positive: salvo clamorosi colpi di scena Modric proseguirà la sua avventura a Milano per un'altra stagione. Con l'obiettivo di riconquistare la Champions sfuggita solo poche settimane fa. È chiaro, inutile nasconderlo, che ci sia qualche perplessità in merito alla sua collocazione tattica nel Milan di Amorim. Il tecnico portoghese pratica un calcio opposto a quello di Allegri, molto più dispendioso e soprattutto più offensivo. A questo punto è facile immaginare che il classe 1985 dovrà essere gestito seguendo l'operato di Carlo Ancelotti nell'ultimo anno in Blancos. Quando Modric veniva inserito spesso a partita in corso (magari per disputare l'ultima mezz'ora) o usato col contagocce per due impegni consecutivi per poi averlo al massimo in un match da non perdere a tutti i costi. Una gestione quasi scientifica come testimoniato dai numeri: nel 2024-2025 Modric ha disputato 33 delle 63 partite messe a referto con il Real Madrid non da titolare. Numeri che Amorim analizzerà con attenzione per viversi comunque un Modric deluxe.  

"Luka, congratulazioni per tutto", il tributo di CR7 a Modric dopo Portogallo-Croazia

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