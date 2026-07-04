Il Milan in pressing su Modric: il croato verso la permanenza. E sarà una gestione in stile... Real

Il 40enne fornirà una risposta definitiva prima di iniziare ufficialmente le vacanze e le sensazioni a Casa Milan sono positive: salvo clamorosi colpi di scena Modric proseguirà la sua avventura a Milano per un'altra stagione. Con l'obiettivo di riconquistare la Champions sfuggita solo poche settimane fa. È chiaro, inutile nasconderlo, che ci sia qualche perplessità in merito alla sua collocazione tattica nel Milan di Amorim. Il tecnico portoghese pratica un calcio opposto a quello di Allegri, molto più dispendioso e soprattutto più offensivo. A questo punto è facile immaginare che il classe 1985 dovrà essere gestito seguendo l'operato di Carlo Ancelotti nell'ultimo anno in Blancos. Quando Modric veniva inserito spesso a partita in corso (magari per disputare l'ultima mezz'ora) o usato col contagocce per due impegni consecutivi per poi averlo al massimo in un match da non perdere a tutti i costi. Una gestione quasi scientifica come testimoniato dai numeri: nel 2024-2025 Modric ha disputato 33 delle 63 partite messe a referto con il Real Madrid non da titolare. Numeri che Amorim analizzerà con attenzione per viversi comunque un Modric deluxe.