Paris Saint-Germain, ecco Longoni: l'ex Milan firma fino al 2031

06 Lug 2026 - 18:57
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Tramite un comunicato diffuso sui propri profili ufficiali, il Paris Saint-Germain ha ufficializzato l'acquisto di Alessandro Longoni. L'ex portiere delle giovanili del Milan ha firmato un contratto fino al 2031 e indosserà la maglia numero 16. Ai canali dei parigini, il classe 2008 ha dichiarato: "Quando è arrivata la prima chiamata del Psg, c'è stato subito un grande entusiasmo. Ho sempre lavorato duro e aspettavo una possibilità come questa. Potersi allenare con grandissimi campioni è molto bello, ho sempre voluto questo". 

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