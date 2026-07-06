Paris Saint-Germain, ecco Longoni: l'ex Milan firma fino al 2031

Tramite un comunicato diffuso sui propri profili ufficiali, il Paris Saint-Germain ha ufficializzato l'acquisto di Alessandro Longoni. L'ex portiere delle giovanili del Milan ha firmato un contratto fino al 2031 e indosserà la maglia numero 16. Ai canali dei parigini, il classe 2008 ha dichiarato: "Quando è arrivata la prima chiamata del Psg, c'è stato subito un grande entusiasmo. Ho sempre lavorato duro e aspettavo una possibilità come questa. Potersi allenare con grandissimi campioni è molto bello, ho sempre voluto questo".