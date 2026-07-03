Milan, ecco il centrale per Amorim: accordo per l'acquisto di Mario Gila

Il giocatore nei mesi scorsi era già stato nel mirino del Milan, perché è come detto molto stimato da Max Allegri. Poi la trattativa, anche a causa dell'addio del tecnico ai colori rossoneri, aveva subito un forte rallentamento fino ad arenarsi. L'incertezza legata ai quadri dirigenziali del club di Via Aldo Rossi aveva permesso ad altre squadre di avvicinarsi allo spagnolo, fino agli sviluppi degli ultimi giorni quando un rinnovato Milan ha riallacciato i rapporti con l'agente del giocatore Alejandro Camano. Oggi, la svolta: la quadra trovata con il giocatore è stata la chiave per chiudere l'affare in fretta e anticipare ogni concorrenza.