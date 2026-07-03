Milan, ecco il centrale per Amorim: accordo per l'acquisto di Mario Gila

Dopo Gonçalo Ramos il Milan batte il secondo colpo sul mercato: è praticamente fatta per l'arrivo in rossonero dello spagnolo Mario Gila dalla Lazio. Il difensore centrale classe 2000 era molto desiderato da varie squadre, tra cui il Napoli su espressa richiesta di Allegri e l'Atalanta. Ruben Amorim ottiene così un rinforzo difensivo di assoluto livello, che conosce già il campionato italiano ed è nella piena maturità calcistica. Il giocatore arriva in rossonero per circa 25-30 milioni bonus compresi e dovrebbe percepire uno stipendio da 4.5 milioni l'anno per cinque anni, fino al 2031.
La ricostruzione
Il giocatore nei mesi scorsi era già stato nel mirino del Milan, perché è come detto molto stimato da Max Allegri. Poi la trattativa, anche a causa dell'addio del tecnico ai colori rossoneri, aveva subito un forte rallentamento fino ad arenarsi. L'incertezza legata ai quadri dirigenziali del club di Via Aldo Rossi aveva permesso ad altre squadre di avvicinarsi allo spagnolo, fino agli sviluppi degli ultimi giorni quando un rinnovato Milan ha riallacciato i rapporti con l'agente del giocatore Alejandro Camano. Oggi, la svolta: la quadra trovata con il giocatore è stata la chiave per chiudere l'affare in fretta e anticipare ogni concorrenza.