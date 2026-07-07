L'Inter è in vantaggio sul Como per Chalobah: ha l'accordo con il giocatore, c'è da convincere il Chlesea

Contrariamente alle voci circolate nelle ultime ore, non c'è stata nessuna super offerta da 35 milioni di euro del Como per Trevoh Chalobah. Il club lariano, dopo essersi visto respingere già due proposte ufficiali dal Chelsea, ha deciso di mollare la presa e virare su altri obiettivi per il reparto arretrato.
Ed è qui che si inserisce prepotentemente l'Inter. I nerazzurri si sono mossi sotto traccia e hanno già in mano un accordo di massima con il difensore inglese dei Blues. In questo momento è proprio il club di Viale della Liberazione a gestire i contatti principali sia con l'entourage del giocatore che con il Chelsea per cercare di trovare la quadra definitiva.
Attenzione però a dare l'affare per fatto. Se da un lato Chalobah ha dato la sua totale disponibilità al trasferimento a Milano, sponda nerazzurra, dall'altro la dirigenza dell'Inter non ha ancora sferrato l'attacco decisivo. Marotta e Ausilio stanno infatti lavorando parallelamente su diversi profili per completare la difesa e si prendono il tempo necessario per fare la scelta migliore, sia dal punto di vista tecnico che economico. Chalobah chiama, l'Inter valuta: i prossimi giorni saranno decisivi per capire se si arriverà alla fumata bianca.