L'Inter è in vantaggio sul Como per Chalobah: ha l'accordo con il giocatore, c'è da convincere il Chlesea

Attenzione però a dare l'affare per fatto. Se da un lato Chalobah ha dato la sua totale disponibilità al trasferimento a Milano, sponda nerazzurra, dall'altro la dirigenza dell'Inter non ha ancora sferrato l'attacco decisivo. Marotta e Ausilio stanno infatti lavorando parallelamente su diversi profili per completare la difesa e si prendono il tempo necessario per fare la scelta migliore, sia dal punto di vista tecnico che economico. Chalobah chiama, l'Inter valuta: i prossimi giorni saranno decisivi per capire se si arriverà alla fumata bianca.