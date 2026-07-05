FORTE DEI MARMI

Ausilio, Giuntoli, Ludi: la tavolata a Forte dei Marmi tra Palestra, Chalobah e Nico Paz

I direttori sportivi di Inter, Atalanta e Como riuniti allo stesso tavolo per un evento benefico

05 Lug 2026 - 09:27
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Una serata insieme per mettersi alle spalle le ruggini. Ieri a Forte dei Marmi l'evento benefico "United for Meyer" organizzato da Alessandro Moggi ha fatto sedere allo stesso tavolo Piero Ausilio, direttore sportivo dell'Inter, e i suoi corrispettivi di Atalanta e Como, ovvero Cristiano Giuntoli e Carloalberto Ludi. 

Una tavolata che, per forza di cose, fa saltare alla mente le trattative di mercato che sono state e che saranno. Alcune in particolare: come "il caso" Palestra tra Inter e Atalanta o la sfida mancata su Nico Paz. Secondo quanto riportato dal nostro inviato, Orazio Accomando, tra Giuntoli e Ausilio non ci sarebbe stata tensione dopo la mancata chiusura dell'affare per l'esterno classe 2004. Tanto che i due direttori sportivi si sarebbero anche abbracciati prima di sedersi allo stesso tavolo.

Con loro c'era anche Charlie Ludi del Como che con l’Inter si sta contendendo Trevoh Chalobah. Chissà che non ci sia stato modo di fare anche una battuta con Ausilio sul centrale del Chelsea conteso che, il ds, lariano ha ammesso apertamente di apprezzare molto: "È un difensore molto forte che ci piace, ma non ci sono negoziazioni". E il dirigente lariano non si starebbe nascondendo: il Como apprezza molto il classe '99 che però al momento dà un canale preferenziale ai nerazzurri che hanno già raggiunto un accordo totale con i suoi agenti. 

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