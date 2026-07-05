Ausilio, Giuntoli, Ludi: la tavolata a Forte dei Marmi tra Palestra, Chalobah e Nico Paz

Con loro c'era anche Charlie Ludi del Como che con l’Inter si sta contendendo Trevoh Chalobah. Chissà che non ci sia stato modo di fare anche una battuta con Ausilio sul centrale del Chelsea conteso che, il ds, lariano ha ammesso apertamente di apprezzare molto: "È un difensore molto forte che ci piace, ma non ci sono negoziazioni". E il dirigente lariano non si starebbe nascondendo: il Como apprezza molto il classe '99 che però al momento dà un canale preferenziale ai nerazzurri che hanno già raggiunto un accordo totale con i suoi agenti.