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Calciomercato Inter e Como, chi è Trevoh Chalobah: un campione del mondo che sa già come segnare... alla Juve

È nato a Freetown in Sierra Leone come l'ex interista Mohamed Kallon, ma è emigrato a Londra da piccolo insieme ai genitori e al fratello maggior Nathaniel che ha giocato nel Napoli 

di Enzo Palladini
03 Lug 2026 - 14:41
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Tanto per cominciare, è un campione del mondo in carica. Sembra quasi una risposta a Marco Palestra, che appena arrivato a Londra ha detto "sono qui perché siamo campioni del mondo". Trevoh Chalobah quel titolo l'ha vinto davvero. Era titolare nel Chelsea che il 13 luglio 2025 vinceva per 3-0 contro il Paris Saint Germain trionfando nella prima lussuosissima edizione del Mondiale per Club. Sotto la guida dell'allenatore italiano Enzo Maresca aveva finalmente trovato il suo spazio. Tornato ai Blues nel gennaio 2025 dopo un prestito di un anno e mezzo al Crystal Palace proprio su richiesta di Maresca, nel secondo semestre di Premier League ha totalizzato 13 presenze. Poi il Mondiale per club, con 5 presenze (di cui 4 da titolare) su 7 partite disputate, 1 assist. Nell'ultima Premier League ha disputato 34 partite e segnato 3 gol, in Champions League 8 presenze. Insomma, uno di cui ci si può fidare. Un profilo alla Akanji. 

Viene da Freetown, la stessa città della Sierra Leone dove è nato un calciatore molto apprezzato ai tempi dai tifosi dell'Inter, Mohamed Kallon. Però Chalobah (che lì è nato il 5 luglio 1977) è rimasto molto poco in patria. I genitori sono emigrati a Londra quando era piccolissimo, tanto che a otto anni era già tesserato nel settore giovanile del Chelsea. Il fratello maggiore Nathaniel (5 anni in più) è arrivato prima nel calcio professionistico ma non ha toccato gli stessi vertici. Ha avuto anche un passaggio per il Napoli (5 presenze nel 2015-16) e adesso di mestiere fa il centrocampista dello Sheffield Wednesday

Trevoh ha avuto bisogno di tempo per decollare. Prima di esordire nella prima squadra del Chelsea, ha accettato di girare tre stagioni in prestito: 2018-19 all'Ipswich Town, 2019-20 all'Huddersfield Town, 2020-21 in Francia al Lorient. Finalmente nell'agosto del 2021 è arrivato l'esordio con il Chelsea: titolare nella Supercoppa europea vinta ai rigori contro il Villarreal e poi tre giorni dopo, titolare in Premier League contro il Crystal Palace. Se dovesse davvero andare all'Inter (ma piace anche al Como), sarebbe per la sua tifoseria beneaugurante ricordare il primo gol segnato in Champions League, il 24 novembre 2021, in Chelsea-Juventus 4-0. Ha la cittadinanza inglese e ha anche una presenza nella Nazionale dei Tre Leoni, il 10 giugno 2025 nell'amichevole Inghilterra-Senegal 1-3. 

Alto un metro e novantadue, è ovviamente un ottimo colpitore di testa, spesso prevalente nei duelli aerei. Destro naturale, è accreditato di un 90% di accuratezza dei passaggi che ovviamente per un difensore centrale è un dato poco significativo. Molto più interessante sapere che è un giocatore coraggioso e di personalità, che ha marcato attaccanti di alto livello internazionale. Ma soprattutto - non è un particolare da poco - che ha vinto il Mondiale per club giocando titolare. 

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