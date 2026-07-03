Calciomercato Inter e Como, chi è Trevoh Chalobah: un campione del mondo che sa già come segnare... alla Juve

Viene da Freetown, la stessa città della Sierra Leone dove è nato un calciatore molto apprezzato ai tempi dai tifosi dell'Inter, Mohamed Kallon. Però Chalobah (che lì è nato il 5 luglio 1977) è rimasto molto poco in patria. I genitori sono emigrati a Londra quando era piccolissimo, tanto che a otto anni era già tesserato nel settore giovanile del Chelsea. Il fratello maggiore Nathaniel (5 anni in più) è arrivato prima nel calcio professionistico ma non ha toccato gli stessi vertici. Ha avuto anche un passaggio per il Napoli (5 presenze nel 2015-16) e adesso di mestiere fa il centrocampista dello Sheffield Wednesday.