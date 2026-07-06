Calciomercato Inter, Khalaili chiede di essere liberato all'Union SG. Ma ci prova il Como

I giornali sportivi: lunedì 6 luglio 2026
© Rassegna Stampa
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Anan Khalaili si avvicina all'Inter un tassello alla volta. Prima l'accordo con l'entourage, poi il Napoli (primo a fiondarsi sull'esterno destro arabo-israeliano) distratto dalle cessioni che quindi ha messo l'affare in standby, in seguito l'apertura ufficiale della trattativa con l'Union Saint-Gilloise e ieri l'amichevole saltata dal giocatore per un problemino fisico che però nasconde più che altro la conferma che il giocatore è indirizzato verso i nerazzurri.
Lui, Khalaili, ha già fatto saper al club belga di volere l'Inter e ha chiesto di essere liberato in fretta, cosa che gradirebbe pure Chivu: tra una settimana inizia il ritiro dei Campioni d'Italia e avere il sostituto di Dumfries dal giorno uno sarebbe importante poiché il ruolo, così delicato e importante nel 3-5-2, necessita di tempo per imparare nuovi meccanismi.
Resta quindi da convincere l'Union SG che fino a qualche giorno fa era ingolosito dalla possibilità di aprire un'asta italiana tra Inter e Napoli ma, una volta capito che gli azzurri si erano defilati, ora potrebbe fare sponda col Como visto che dal Belgio si parla proprio dell'inserimento dei lariani, un po' una maledizione per Marotta-Ausilio in questo inizio mercato considerando le situazioni Nico Paz e Chalobah.
L'affare è impostato su una cifra, bonus inclusi, che gravita attorno ai 25 milioni di euro: i belgi sperano di spuntarne un paio in più, di qui l'inserimento del Como con un prestito con obbligo di riscatto fissato a 27 milioni, le prossime ore saranno decisive con l'Inter - salvo altre docce gelate sulla destra dopo l'affaire Palestra - che comunque è fiduciosa di chiudere entro questa settimana proprio per la preferenza data da Khalaili.
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