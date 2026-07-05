L'Inter ha il sì di Chalobah: il Como frena e attende gli sviluppi

La concorrenza sul giocatore però non manca, in particolare quella del Como. Il ds Ludi ha dichiarato apertamente di apprezzare moltissimo il calciatore ("difensore forte che ci piace") ma ha negato negoziazioni in corso con i Blues. E, da quello che trapela, il ds comasco avrebbe detto la verità. Il Como si è spinto fino a 28 milioni più 2 di bonus e nelle ultime ore sembrava anche pronto un rilancio per accontentare le richieste del Chelsea. Il canale preferenziale che il calciatore darebbe all'Inter ha di fatto cambiato le carte in tavola: il Como non ha intenzione di partecipare ad aste e, per questa ragione, non dovrebbe formulare un nuovo rilancio per il difensore inglese. I lariani resteranno alla finestra in attesa di capire se, alla fine, l’Inter chiuderà con il Chlesea o meno.