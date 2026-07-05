L'Inter ha il sì di Chalobah: il Como frena e attende gli sviluppi

Per i tifosi nerazzurri sembra un copione già visto ma la speranza è che il finale questa volta possa essere lieto. Trevoh Chalobah, l'obiettivo numero uno dei campioni d'Italia per rinforzare la difesa, vuole l'Inter. Gli agenti del centralone inglese hanno già trovato un'intesa totale per quanto riguarda l'aspetto contrattuale e ora manca solo la quadra con il Chelsea, che valuta il giocatore circa 35 milioni. Una trama che ricorda molto quanto accaduto con Marco Palestra, poi finito proprio a Standford Bridge con un blitz dei londinesi.
L'Inter potrebbe arrivare a toccare la quota richiesta magari coi bonus: a 30 fissi più 5 di bonus potrebbero far vacillare il club inglese. Chalobah del resto la sua scelta l'ha fatta: i nerazzurri hanno una corsia preferenziale. Ciò non significa chiudere le porte ad altre soluzioni ma, ad oggi, i campioni d'Italia rappresentano la prima scelta di Trevoh.
La concorrenza sul giocatore però non manca, in particolare quella del Como. Il ds Ludi ha dichiarato apertamente di apprezzare moltissimo il calciatore ("difensore forte che ci piace") ma ha negato negoziazioni in corso con i Blues. E, da quello che trapela, il ds comasco avrebbe detto la verità. Il Como si è spinto fino a 28 milioni più 2 di bonus e nelle ultime ore sembrava anche pronto un rilancio per accontentare le richieste del Chelsea. Il canale preferenziale che il calciatore darebbe all'Inter ha di fatto cambiato le carte in tavola: il Como non ha intenzione di partecipare ad aste e, per questa ragione, non dovrebbe formulare un nuovo rilancio per il difensore inglese. I lariani resteranno alla finestra in attesa di capire se, alla fine, l’Inter chiuderà con il Chlesea o meno.