DERBY LOMBARDO

Da Fabregas a Chalobah e Khalaili, è sempre Inter-Como: storia di una vecchia-nuova rivalità

Un anno fa il corteggiamento dei nerazzurri al tecnico spagnolo, oggi è sfida aperta sul mercato

di Francesco Lommi
06 Lug 2026 - 14:03
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Ormai è una costante: in campo, sugli spalti, ma anche sul mercato, è sempre più Inter-Como. Una rivalità antica (dovuta al gemellaggio dei nerazzurri con il Varese, grande rivale dei lariani) che, giorno dopo giorno, sta tornando sempre più a galla: dal caso Fabregas di un anno fa al testa a testa su Chalobah e Khalaili fino al tormentone Nico Paz passando per la beffa Coppa Italia. 

Nico Paz, primo round al Como

 La vicenda più mediatica, ma forse meno accesa dal punto di vista della sfida, riguarda chiaramente Nico Paz. L'Inter non ha mai nascosto il gradimento per il talento argentino, vicino a Javier Zanetti, ex compagno del padre Pablo con l'Albiceleste. Un corteggiamento sotto traccia che aveva fatto sbottare Fabregas: "Una cosa la so sicuramente: Nico Paz non giocherà nell'Inter. O tornerà al Real Madrid o giocherà al Como l'anno prossimo. Zanetti non lavora né per l'Inter né per il Como, porti rispetto", le parole dure del tecnico spagnolo. Alla fine la sua profezia si è avverata: i lariani hanno acquistato Paz dal Real per 60 milioni di euro senza lasciare nemmeno uno spiraglio ai nerazzurri. 

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Il caso Fabregas

 Cesc, nonostante lo sfogo e il pessimo rendimento (5 sconfitte e 1 pari), non ha mai fatto mistero del suo apprezzamento per l'Inter. In particolare per il lavoro di Simone Inzaghi che, in ogni occasione, non mancava di elogiare. Per questo, dopo la debacle di Monaco contro il Psg, quando il tecnico piacentino si è chiamato fuori, il primo pensiero dei vertici di Viale della Liberazione è caduto proprio su Fabregas. Un anno fa, a Londra, ci sarebbe stato anche un incontro dove l'ex Barca e Chelsea aveva dato apertura per diventare il nuovo allenatore dell'Inter, salvo poi doversi scontrare con la posizione irremovibile di Suwarso. Un flirt che Cesc, alla vigilia della partita di campionato giocata a San Siro, commentò così: “Non parlerò di questo, non mi interessa ora. Mi fa male questa domanda, per l’emozione".

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Sucic, Luis Henrique, Chalobah e... Khalaili

 E quest'anno sul mercato il derby lombardo non sembra essere sceso di intensità, anzi. Già nella scorsa stagione, a sentire Fabregas, l'Inter avrebbe soffiato due obiettivi al Como: "Pensavo che Sucic sarebbe stato un nostro giocatore, era praticamente tutto fatto. E anche Luis Henrique poteva venire da noi". Il retroscena svelato dallo spagnolo. Oggi, un anno dopo, la situazione non sembra essere cambiata. La corsa di quest'anno sembra essere su Trevoh Chalobah, il centrale del Chelsea individuato dalle due società per blindare la difesa. Ma il duello non si limiterebbe all'inglese: secondo le ultime indiscrezioni dal Belgio, il Como si sarebbe inserito con forza per Anan Khalaili, l'esterno destro che, dopo il no di Palestra, i nerazzurri hanno individuato per raccogliere l'eredità di Dumfries. La sensazione è che se il Como continuerà nel percorso di crescita che in due anni l'ha portato in Champions League, le sfide con l'Inter non potranno che aumentare, sul campo e sul mercato. 

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