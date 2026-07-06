Da Fabregas a Chalobah e Khalaili, è sempre Inter-Como: storia di una vecchia-nuova rivalità

E quest'anno sul mercato il derby lombardo non sembra essere sceso di intensità, anzi. Già nella scorsa stagione, a sentire Fabregas, l'Inter avrebbe soffiato due obiettivi al Como: "Pensavo che Sucic sarebbe stato un nostro giocatore, era praticamente tutto fatto. E anche Luis Henrique poteva venire da noi". Il retroscena svelato dallo spagnolo. Oggi, un anno dopo, la situazione non sembra essere cambiata. La corsa di quest'anno sembra essere su Trevoh Chalobah, il centrale del Chelsea individuato dalle due società per blindare la difesa. Ma il duello non si limiterebbe all'inglese: secondo le ultime indiscrezioni dal Belgio, il Como si sarebbe inserito con forza per Anan Khalaili, l'esterno destro che, dopo il no di Palestra, i nerazzurri hanno individuato per raccogliere l'eredità di Dumfries. La sensazione è che se il Como continuerà nel percorso di crescita che in due anni l'ha portato in Champions League, le sfide con l'Inter non potranno che aumentare, sul campo e sul mercato.