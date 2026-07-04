Calciomercato Inter, assalto a Khalaili: superata la concorrenza del Napoli, ecco le cifre dell'affare

Da una parte Federico Dimarco, dall'altra Anan Khalaili. Questo il piano dell'Inter per gli esterni una volta sfumato Marco Palestra, questo anche il piano di mercato partito ufficialmente in queste ore. Se settimana scorsa l'agente dell'esterno arabo-israeliano era stato a Milano trovato un accordo con la dirigenza interista, ora è la volta della trattativa tra club. Il passaggio precedente si era reso necessario visto che da qualche settimana era stato il Napoli a puntare con più insistenza sul 21enne, che aveva già detto sì ai campani ma al momento il ds Manna ha come priorità sfoltire la rosa e quindi il giocatore ha aperto ben volentieri alla squadra Campione d'Italia superando nelle preferenze il club azzurro.