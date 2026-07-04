Calciomercato Inter, assalto a Khalaili: superata la concorrenza del Napoli, ecco le cifre dell'affare

Inter, ecco la nuova maglia away: bianca con strisce blu sottili
© Opaleak
© Opaleak
Da una parte Federico Dimarco, dall'altra Anan Khalaili. Questo il piano dell'Inter per gli esterni una volta sfumato Marco Palestra, questo anche il piano di mercato partito ufficialmente in queste ore. Se settimana scorsa l'agente dell'esterno arabo-israeliano era stato a Milano trovato un accordo con la dirigenza interista, ora è la volta della trattativa tra club. Il passaggio precedente si era reso necessario visto che da qualche settimana era stato il Napoli a puntare con più insistenza sul 21enne, che aveva già detto sì ai campani ma al momento il ds Manna ha come priorità sfoltire la rosa e quindi il giocatore ha aperto ben volentieri alla squadra Campione d'Italia superando nelle preferenze il club azzurro.
L'Union Saint-Gilloise chiede una trentina di milioni per liberare Khalaili, anche ragionando su una base fissa da 25 milioni di euro con 5 milioni di bonus. La richiesta economica nasconde l'obbligo di dover versare il 15% al Maccabi Haifa, che si era tenuto questo diritto quando nel 2024 aveva ceduto il giocatore ai belgi.
La prima offerta interista si è fermata a 20 milioni più bonus ma si sta lavorando alla definizione della cifra finale, che potrebbe essere sui 23 milioni più bonus, similmente agli investimenti fatti per Luis Henrique e Diouf che, per profilo, costi, prospettive ed età, assomigliano al tipo di giocatore che preferisce Oaktree.
Giusto segnalare l'ottimismo tra le parti con l'Inter che vuole regalare l'esterno destro a Chivu per il ritiro che inizierà il 16 luglio ma, dopo l'affaire Palestra, dalle parti di Viale della Liberazione regna più che altro la concentrazione di una trattativa che prima va chiusa e blindata, anche perché il giocatore piace ad altri club come il Borussia Dortmund.
© Opaleak
© Opaleak