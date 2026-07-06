Fiorentina, per la difesa spunta Valdepeñas del Real Madrid

Un altro nome su cui il ds Paratici starebbe ragionando è quello di Victor Valdepeñas, classe 2006 del Real Madrid. Secondo quanto riportato da Sky Sport, però, l'ultima valutazione spetterà a José Mourinho: dopo la buona stagione con la seconda squadra del Real, il nuovo tecnico dei Blancos vuole valutarlo nel corso del ritiro estivo prima di prendere una decisione e, dunque, non ci sarà alcuna cessione prima di agosto.