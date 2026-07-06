Dalla Francia: la Roma si inserisce nella corsa per Adingra del Sunderland

La Roma sta sondando il mercato alla ricerca di nuovi rinforzi in vista della prossima stagione. Secondo quanto riportato da Foot Mercato, i giallorossi si sarebbero inseriti nella corsa a Simon Adingra, esterno offensivo di rientro al Sunderland dopo la stagione in prestito al Monaco. D'Amico dovrà fare i conti con una folta concorrenza, visto che sull'ivoriano ci sarebbero anche il Lipsia e tre club di Premier League. Intanto, nel Principato sperano ancora di riuscire a prolungare il prestito: l'ultima parola spetterà agli inglesi dopo le valutazioni di tutte le offerte.