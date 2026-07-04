MANOVRE NERAZZURRE

Inter, testa a testa col Como per Chalobah: il Chelsea chiede 35 milioni

Si riaccende il derby di mercato lombardo dopo l'affaire Nico Paz: i nerazzurri, forti dell'accordo con gli agenti dell'inglese, proti a presentare la prima offerta ai Blues

04 Lug 2026 - 10:51
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Dopo il capitolo Nico Paz, Inter e Como si stanno sfidando su un altro obiettivo di mercato: Trevoh Chalobah. Se per il trequartista argentino il pallino è stato sempre in mano ai lariani, nel caso del difensore la partita è molto più aperta. Il 27enne, nonostante alcuni interessamenti dalla Premier, ha dato apertura totale a una nuova avventura in Italia. Il Como, già nelle scorse settimane, si era fatto sotto per trovare un accordo sulla valutazione del calciatore con i Blues: circa 25 milioni, bonus compresi, la prima offerta comasca rifiutata da Londra. Il Chelsea per far partire il suo centralone non vorrebbe scendere troppo dai 40 milioni di euro. E l'Inter sembrerebbe aperta ad avvicinarsi alle richieste degli inglesi. Piero Ausilio ha già incontrato a Milano gli agenti del calciatore e sarebbe forte di un accordo totale sul lato contrattuale, ora la quadra va trovata con i Blues. Il ds nerazzurro per far vacillare la resistenza del Chelsea è pronto a inviare un'offerta da 30/35 milioni, bonus inclusi, per portare finalmente all'Inter un suo vecchio pallino come Chalobah. Il classe '99 infatti già da due tre sessioni di mercato è stato accostato ai nerazzurri che, per una ragione o per un'altra, alla fine non ha mai affondato.  

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Chalobah, nel frattempo, osserva da lontano. Il classe '99 attualmente è totalmente concentrato sul Mondiale. Dopo tutta la trafila nelle selezioni minori, Trevoh quest'anno ha finalmente trovato la prima presenza con la nazionale maggiore ed è rientrato nella rosa che Tuchel si è portato oltreoceano. La chiusura ideale di una stagione coi fiocchi a livello personale. Nonostante il Chelsea abbia chiuso al decimo posto, fuori dalle coppe, il centrale è riuscito a trovare continuità come mai in carriera: 47 presenze per oltre 3700 minuti in campo tra tutte le competizioni, mai così tanti. Affidabilità e duttilità (può giocare sia braccetto di destra che centrale) che hanno convinto l'Inter a fare all-in su di lui: è Chalobah il primo obiettivo per la difesa individuato dai nerazzurri. 

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