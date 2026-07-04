Inter, testa a testa col Como per Chalobah: il Chelsea chiede 35 milioni

Dopo il capitolo Nico Paz, Inter e Como si stanno sfidando su un altro obiettivo di mercato: Trevoh Chalobah. Se per il trequartista argentino il pallino è stato sempre in mano ai lariani, nel caso del difensore la partita è molto più aperta. Il 27enne, nonostante alcuni interessamenti dalla Premier, ha dato apertura totale a una nuova avventura in Italia. Il Como, già nelle scorse settimane, si era fatto sotto per trovare un accordo sulla valutazione del calciatore con i Blues: circa 25 milioni, bonus compresi, la prima offerta comasca rifiutata da Londra. Il Chelsea per far partire il suo centralone non vorrebbe scendere troppo dai 40 milioni di euro. E l'Inter sembrerebbe aperta ad avvicinarsi alle richieste degli inglesi. Piero Ausilio ha già incontrato a Milano gli agenti del calciatore e sarebbe forte di un accordo totale sul lato contrattuale, ora la quadra va trovata con i Blues. Il ds nerazzurro per far vacillare la resistenza del Chelsea è pronto a inviare un'offerta da 30/35 milioni, bonus inclusi, per portare finalmente all'Inter un suo vecchio pallino come Chalobah. Il classe '99 infatti già da due tre sessioni di mercato è stato accostato ai nerazzurri che, per una ragione o per un'altra, alla fine non ha mai affondato.