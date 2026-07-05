MANOVRE NERAZZURRE

Khalaili salta l'amichevole dell'Union SG: sempre più vicino l'accordo con l'Inter

Nel giorno dell'addio ufficiale di Dumfries, i nerazzurri pronti a definire gli ultimi dettagli per il suo erede

05 Lug 2026 - 17:32
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
Anan Khalaili © italyphotopress

Anan Khalaili © italyphotopress

Procede spedita la trattativa per il trasferimento all’Inter di Anan Khalaili: a confermare che le parti sono sempre più vicini è il fatto che il giocatore abbia saltato l’amichevole di oggi tra Union Saint-Gilloise e Steaua Bucarest. Il club belga ha evidentemente preferito non correre alcun rischio.

L’Inter, raggiunto l'accordo con l’entourage dell’israeliano, è al lavoro per colmare la distanza tra la propria offerta e la richiesta dell’Union, ma i dialoghi degli ultimi giorni sono stati molto proficui: il trasferimento dovrebbe concludersi per una cifra di poco superiore ai 25 milioni di euro. L'obiettivo è quello di arrivare alle visite mediche entro la metà della prossima settimana per poi poter avere l'erede di Dumfries in ritiro.

Leggi anche

Dumfries al Real Madrid, ora è ufficiale. Il saluto dei nerazzurri: "L'Inter sarà sempre casa tua"

L'Inter ha il sì di Chalobah: il giocatore dà un canale preferenziale. Il Como resta alla finestra

inter
anan khalaili
chivu

Ultimi video

01:43
Casting portiere Juve

Casting portiere Juve

01:42
DICH LUDI (COMO) DICH

Ludi su Chalobah: "Difensore forte che ci piace, ma non ci sono negoziazioni"

00:33
Mercato, Accomando: "Roma, rinnovo Dybala e su Pellegrini…"

Mercato, Accomando: "Roma, rinnovo Dybala e su Pellegrini…"

01:32
Mercato, Accomando: "Milan scatenato, Gila vicino e su Modric...

Mercato, Accomando: "Milan scatenato, Gila vicino e su Modric...

01:23
Mercato, Accomando: "Juventus, super nome per il centrocampo"

Mercato, Accomando: "Juventus, super nome per il centrocampo"

01:33
NAPOLI E MERCATO ALLEGRI RAIMONDI SRV

Mercato Napoli: "Allegri chiama i suoi pretoriani: pensa a Gatti e Rabiot"

01:01
Mario Gila

Il Milan sfrutta l'immobilismo del Napoli e torna su Gila: Lotito spara alto

02:03
JUVE, MERCATO BALZARINI SRV

La Juve pensa anche a cedere: il Bayern prova il colpo Bremer

02:12
Raimondi: "Vi dico il piano del Milan per Van Dijk. E ci sono novità su Leao"

Raimondi: "Vi dico il piano del Milan per Van Dijk. E ci sono novità su Leao"

01:40
Raimondi: "Juve, ecco l'offerta per Kolo Muani. Accordo per Muharemovic sotto… l'ombrellone"

Raimondi: "Juve, ecco l'offerta per Kolo Muani. Accordo per Muharemovic sotto… l'ombrellone"

02:23
Mercato Juve, Raimondi: "Ecco il favorito per la porta bianconera"

Mercato Juve, Raimondi: "Ecco il favorito per la porta bianconera"

02:38
Mercato Milan, Raimondi: "Leao prova a ricucire lo strappo. Su van Dijk dipende da..."

Mercato Milan, Raimondi: "Leao prova a ricucire lo strappo. Su van Dijk dipende da..."

00:56
Raimondi: "Le ultime sul futuro di Lukaku. Milan forte su Liberali"

Raimondi: "Le ultime sul futuro di Lukaku. Milan forte su Liberali"

01:53
Mercato Inter, Raimondi: "Su Bastoni-Real nessuna conferma, il punto su Khalaili e Jones"

Mercato Inter, Raimondi: "Su Bastoni-Real nessuna conferma, il punto su Khalaili e Jones"

01:33
Juventus, ecco Ekhator

Juventus, ecco Ekhator

01:43
Casting portiere Juve

Casting portiere Juve

I più visti di Inter

Trevoh Chalobah

Chalobah, un campione del mondo che sa già come segnare... alla Juve

 

L'Inter prova a uscire dall'angolo con Chalobah e Khalaili. Ma Como e Napoli...

Anan Khalaili

Khalaili-Inter avanti tutta: si lavora all'accordo, balla ancora qualche milione

L'Inter ha il sì di Chalobah: il giocatore dà un canale preferenziale. Il Como resta alla finestra

Ausilio, Giuntoli e Ludi allo stesso tavolo: tutti i retroscena di una serata tra mercato e abbracci

Testa a testa Inter-Como per Chalobah: i lariani provano il contro sorpasso con un'offerta da 35 milioni

Mercato ora per ora
Vedi tutti
Stefan de Vrij si era procurato un risentimento al bicipite femorale della coscia sinistra  a inizio agosto
17:57
De Vrij: "Con l'Inter l'anno scorso ho giocato poco, al Panathinaikos per tornare importante"
16:26
Roma, c'è l'accordo per il rinnovo di Zeki Celik
15:51
Napoli: nuovi contatti con Federico Gatti
12:07
Inter, ufficiale la cessione di Dumfries al Real Madrid
11:56
Postecoglou riparte dall'Arabia Saudita: allenerà l'Al Nassr di Cristiano Ronaldo