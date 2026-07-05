Khalaili salta l'amichevole dell'Union SG: sempre più vicino l'accordo con l'Inter

Procede spedita la trattativa per il trasferimento all’Inter di Anan Khalaili: a confermare che le parti sono sempre più vicini è il fatto che il giocatore abbia saltato l’amichevole di oggi tra Union Saint-Gilloise e Steaua Bucarest. Il club belga ha evidentemente preferito non correre alcun rischio.
L’Inter, raggiunto l'accordo con l’entourage dell’israeliano, è al lavoro per colmare la distanza tra la propria offerta e la richiesta dell’Union, ma i dialoghi degli ultimi giorni sono stati molto proficui: il trasferimento dovrebbe concludersi per una cifra di poco superiore ai 25 milioni di euro. L'obiettivo è quello di arrivare alle visite mediche entro la metà della prossima settimana per poi poter avere l'erede di Dumfries in ritiro.