Dai kart con papà alla McLaren, Fornaroli: "L'obiettivo è la Formula Uno"

Qual è il tuo rapporto con Kimi Antonelli? Come hai cominciato a gareggiare?

"Con Kimi ho un ottimo rapporto, ci conosciamo da tanti anni, anche perché mio papà quando correva ha fatto qualche campionato nella squadra di suo papà, la Antonelli Motorsport. Quando andavo a vederlo c'era Kimi che girava lì nel paddock, siamo cresciuti insieme. Adesso sono molto orgoglioso di lui perché sta andando veramente molto bene in Formula 1, nonostante sia un rookie. Gli auguro il meglio per il futuro. Riguardo il mio percorso, la passione per il motorsport non mi è venuta sin da subito. Ho provato tanti sport prima di iniziare con i go-kart, però nessuno mi riusciva ad appassionare. Poi, provando ad andare a vedere qualche gara di mio papà, mi sono appassionato un po' anch'io. Un giorno mi ha portato a provare i go-kart per la prima volta e mi sono innamorato sin dal primo giro decidendo di voler fare quello in futuro. Per cinque anni, dal 2014 fino al 2019, ho girato sui kart, poi sono passato in Formula 4, dove sono rimasto due anni, dal 2020 al 2021. Poi tre anni con Trident, uno in Formula Regional e due in Formula 3. Adesso sono in Formula 2 con Invicta e finiremo questo bellissimo percorso".