Lampo rosso nei test di Barcellona

30 Gen 2026 - 18:30
A pochi minuti dal termine dell'ultima sessione, Lewis Hamilton ha fatto registrare con 1'16"348 il miglior tempo assoluto nei cinque giorni di 'shakedown', i primi test stagionali di Formula 1, svoltisi a porte chiuse sul circuito del Montmeló, vicino a Barcellona. Nel pomeriggio l'inglese si è piazzato davanti al connazionale Norris, su McLaren, per più di due decimi; in mattinata, invece, il più veloce di tutti era stato l'altro ferrarista, Charles Leclerc, con il crono di 1'16"653. Il 'circus' della Formula 1 si sposta adesso in Bahrein, dove tra 11 e 13 febbraio sono previste tre giornate di test precampionato. 

