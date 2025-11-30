L'Italia dei motori fa festa con Fornaroli: è lui il campione F2 2025

Fornaroli è solamente il terzo italiano a vincere in questa categoria dopo Giorgio Pantano (2008) e Davide Valsecchi (2012), che trionfarono quando ancora si chiamava GP2. Con il trionfo di Lusail, per altro, è entrato in un club ristrettissimo di campioni: quello di coloro che sono riusciti a vincere il titolo F3 e quello F2 in due stagioni consecutive. Con lui solo Charles Leclerc (2016-2017), George Russell (2017-2018) e Oscar Piastri (2020-2021).