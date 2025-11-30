L'Italia dei motori fa festa con Fornaroli: è lui il campione F2 2025

Al pilota piacentino basta il secondo posto nella feature race in Qatar per laurearsi campione: è il quarto di sempre a vincere F3 e F2 in due stagioni consecutive dopo Leclerc, Russell e Piastridi Daniele Pezzini
© Getty Images
Se da un lato l'Italia dei motori soffre per la crisi tecnica in cui è sprofondata la Ferrari, dall'altro i giovani talenti continuano a farla sognare. L'ultimo, solo in ordine cronologico, è Leonardo Fornaroli, che grazie al secondo posto nella feature race in Qatar si è laureato campione in F2. C'è ancora il weekend conclusivo di Abu Dhabi da disputare, ma Fornaroli è diventato aritmeticamente irraggiungibile per l'americano Jak Crawford (11° al traguardo e ora distante 41 punti in classifica).
Il piacentino, classe 2004, ha visto premiata la sua straordinaria continuità (appena due "zeri" in 25 gare disputate), nonché la crescita di rendimento fatta registrare nella seconda metà della stagione, nella quale sono arrivati tre successi nelle sprint (Silverstone, Spa e Monza) e uno nella feature race in Ungheria.
Fornaroli è solamente il terzo italiano a vincere in questa categoria dopo Giorgio Pantano (2008) e Davide Valsecchi (2012), che trionfarono quando ancora si chiamava GP2. Con il trionfo di Lusail, per altro, è entrato in un club ristrettissimo di campioni: quello di coloro che sono riusciti a vincere il titolo F3 e quello F2 in due stagioni consecutive. Con lui solo Charles Leclerc (2016-2017), George Russell (2017-2018) e Oscar Piastri (2020-2021).
Il suo destino, al momento, potrebbe ricalcare proprio quello dell'australiano che, al contrario degli altri due, non riuscì a completare il doppio salto guadagnandosi subito un sedile in F1 e dovendosi accontentare del ruolo di terzo pilota Alpine nella stagione 2022. Sul suo futuro al momento non vi sono grosse certezze, se non quella che nelle due categorie mondiali (F1 appunto e Formula E) i sedili siano già esauriti.