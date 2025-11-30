Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Formula 1
LA NUOVA STELLA

L'Italia dei motori fa festa con Fornaroli: è lui il campione F2 2025

Al pilota piacentino basta il secondo posto nella feature race in Qatar per laurearsi campione: è il quarto di sempre a vincere F3 e F2 in due stagioni consecutive dopo Leclerc, Russell e Piastri

di Daniele Pezzini
30 Nov 2025 - 15:11
© Getty Images

© Getty Images

Se da un lato l'Italia dei motori soffre per la crisi tecnica in cui è sprofondata la Ferrari, dall'altro i giovani talenti continuano a farla sognare. L'ultimo, solo in ordine cronologico, è Leonardo Fornaroli, che grazie al secondo posto nella feature race in Qatar si è laureato campione in F2. C'è ancora il weekend conclusivo di Abu Dhabi da disputare, ma Fornaroli è diventato aritmeticamente irraggiungibile per l'americano Jak Crawford (11° al traguardo e ora distante 41 punti in classifica).

Il piacentino, classe 2004, ha visto premiata la sua straordinaria continuità (appena due "zeri" in 25 gare disputate), nonché la crescita di rendimento fatta registrare nella seconda metà della stagione, nella quale sono arrivati tre successi nelle sprint (Silverstone, Spa e Monza) e uno nella feature race in Ungheria.

Fornaroli è solamente il terzo italiano a vincere in questa categoria dopo Giorgio Pantano (2008) e Davide Valsecchi (2012), che trionfarono quando ancora si chiamava GP2. Con il trionfo di Lusail, per altro, è entrato in un club ristrettissimo di campioni: quello di coloro che sono riusciti a vincere il titolo F3 e quello F2 in due stagioni consecutive. Con lui solo Charles Leclerc (2016-2017), George Russell (2017-2018) e Oscar Piastri (2020-2021).

Il suo destino, al momento, potrebbe ricalcare proprio quello dell'australiano che, al contrario degli altri due, non riuscì a completare il doppio salto guadagnandosi subito un sedile in F1 e dovendosi accontentare del ruolo di terzo pilota Alpine nella stagione 2022. Sul suo futuro al momento non vi sono grosse certezze, se non quella che nelle due categorie mondiali (F1 appunto e Formula E) i sedili siano già esauriti.

fornaroli
f2

Ultimi video

00:55
DICH VASSEUR MONZA doppiato

Vasseur: "Ferrari dietro solo alla McLaren, dobbiamo essere positivi"

01:33

Audi svela i colori della sua monoposto di Formula 1

01:34
RULLO MORTE DE ADAMICH SRV

De Adamich, una vita in mezzo ai motori: da pilota e poi in tv

00:24
Tanti auguri Leclerc

Tanti auguri Leclerc

01:00
MCH ASTON MARTIN E ALONSO MCH

Alonso svela la livrea Aston Martin per Austin: spazio alla scienza in pista

00:59
Lego e F1, il dietro le quinte della parata al Gp di Miami

Lego e F1, il dietro le quinte della parata al Gp di Miami

00:33
Relax in barca per Leclerc

Relax in barca per Leclerc

00:40
Sainz e Leclerc "dispersi" in auto per le strade italiane

Sainz e Leclerc "dispersi" in auto per le strade italiane

00:13
Lo spettacolo di Monza sono i tifosi

Lo spettacolo di Monza sono i tifosi

00:10
Tifoso Ferrari "scherza" con Russell

Tifoso Ferrari "scherza" con Russell

00:32
Il casco speciale di Antonelli per Monza

Il casco speciale di Antonelli per Monza

01:23
Piquadro e Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

Piquadro e Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

01:29
MCH ENTUSIASMO FERRARI PIAZZA DUOMO 3/9 MCH

Festa Ferrari a Milano: che entusiasmo in Duomo!

00:45
MCH TRAM FERRARI/PUMA

Il tram Ferrari gira per Milano

00:54
DICH HAMILTON MONZA doppiato

Hamilton ammette: "Mi aspettavo una stagione diversa, ma dobbiamo restare fiduciosi"

00:55
DICH VASSEUR MONZA doppiato

Vasseur: "Ferrari dietro solo alla McLaren, dobbiamo essere positivi"

I più visti di Formula 1

Piastri domina la Sprint davanti a Russell e Norris, Ferrari da dimenticare

Riscatto McLaren a Lusail: Piastri davanti a Norris nelle libere 1. Leclerc ottavo, Antonelli decimo

Montezemolo: "Più preoccupati i tifosi Juve o Ferrari? Bel match. Io dico..."

Leclerc: "Al primo giro pensavo di distruggerla contro il muro..." Hamilton: "Peggio di così..."

Piastri in pole a Losail, Norris completa la prima fila, Verstappen in agguato

Piastri si prende la pole Sprint davanti a Russell e Norris, male le Ferrari

Notizie del giorno
Vedi tutti
17:17
Il Toro spacca la gara, Akanji e Acerbi faticano e Thuram "passeggia"
17:17
Inter, Lautaro Martinez: "Spero la mia storia qui duri tanto, ho ancora tanti anni di contratto"
17:14
Il GP del Qatar sotto i riflettori
17:13
Doppietta di Lautaro: l'Inter non sbaglia a Pisa e torna a correre
17:07
United e Liverpool rialzano la testa: arriva una doppia vittoria pesante in trasferta