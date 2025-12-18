Quando ogni secondo conta: Enel gioca d’anticipo con il numero unico 140

Un solo numero, come uno schema chiaro - Dal primo dicembre è attivo il 140, il numero pensato per rendere il contatto con l’assistenza rapido e immediato. Si può chiamare gratuitamente sia da rete fissa sia da cellulare, dal lunedì alla domenica, dalle 7:00 alle 22:00, con esclusione delle festività nazionali. Per chi si trova all’estero resta disponibile anche il numero +39 06 6451 1012, con gli stessi orari di servizio e costi di chiamata variabili in base all’operatore.