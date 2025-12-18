Quando ogni secondo conta: Enel gioca d’anticipo con il numero unico 140

Come nello sport, anche nella vita quotidiana la rapidità fa la differenza. E quando serve l’assistenza clienti, avere un solo numero da chiamare cambia la partita. Con un’offerta esclusiva da scoprire e un fantastico regalo
Nel calcio non c’è niente di più prezioso del tempo. Un passaggio dato un attimo prima, un inserimento al momento giusto, una decisione presa senza esitazioni possono fare la differenza tra un’azione sfumata e un gol decisivo. Ogni secondo perso pesa, soprattutto quando il ritmo sale e non c’è spazio per l’improvvisazione.
Lo stesso succede fuori dal campo, nella vita di tutti i giorni. Quando serve l’assistenza clienti, la priorità è una sola: risolvere subito. Senza dover cercare numeri complicati, senza ricordarsi quale contatto usare per ogni esigenza, senza passare da una linea all’altra per informazioni, contratti o supporto tecnico. Un gioco spezzettato che spesso fa perdere tempo prezioso.
Per evitare tutto questo, Enel ha scelto una soluzione semplice e diretta: il 140, il nuovo numero unico e gratuito dedicato all’assistenza clienti.
Un solo numero, come uno schema chiaro - Dal primo dicembre è attivo il 140, il numero pensato per rendere il contatto con l’assistenza rapido e immediato. Si può chiamare gratuitamente sia da rete fissa sia da cellulare, dal lunedì alla domenica, dalle 7:00 alle 22:00, con esclusione delle festività nazionali. Per chi si trova all’estero resta disponibile anche il numero +39 06 6451 1012, con gli stessi orari di servizio e costi di chiamata variabili in base all’operatore.
L’idea è quella di semplificare il gioco: un unico riferimento per gestire le proprie esigenze, senza dispersioni, senza perdere minuti inutili. Proprio come una squadra che entra in campo con uno schema chiaro e sa già cosa fare.
Assistenza clienti più fluida, come una manovra ben costruita - Il nuovo numero si inserisce in una strategia più ampia che punta a rendere il rapporto con i clienti sempre più lineare. Accanto ai negozi fisici presenti sul territorio e ai canali digitali, il 140 diventa un punto di contatto immediato per ricevere supporto e consulenza specializzata.
Un sistema pensato per accompagnare l’utente in tutte le fasi, dalla gestione delle forniture alla scelta delle soluzioni più adatte, senza interruzioni di gioco e senza rallentamenti.
Un’esclusiva offerta attivabile chiamando il 140 - Oltre al supporto, chiamando il 140 è possibile attivare anche un’offerta esclusiva per luce, gas e fibra, disponibile fino al 7 gennaio 2026. L’iniziativa è aperta sia a chi è già cliente Enel sia a chi decide di cambiare fornitore.
Nel dettaglio, l’offerta prevede uno sconto del 20% sulla componente energia per due anni e uno sconto del 30% sulla materia gas per due anni in caso di attivazione congiunta delle forniture. A questo si aggiunge la fibra ottica FTTH con prezzo bloccato per tre anni a 17,90 euro al mese, modem incluso e zero costi di attivazione. E Per chi aderisce è previsto anche un premio: un Motorola Moto G06.
Tutti i canali per entrare in gioco - Le offerte possono essere attivate chiamando il nuovo numero 140 oppure attraverso gli altri canali disponibili, dagli store al sito Enel. Un sistema integrato che punta a far risparmiare tempo e a rendere ogni operazione più semplice e veloce.
Offerte Enel Fix Luce e Gas di Enel Energia soggette a condizioni e limitazioni. Operazione a premi fino al 07.01.2026. Regolamento completo su enel.it. Offerta Fibra in FTTH con SDD e bolletta web obbligatori.