Vasseur: "Focalizzati sul 2026: la nuova Ferrari sarà presentata il 23 gennaio"

Il messaggio trasmesso alla squadra e ai piloti è chiaro: il capitolo 2025 è chiuso, il libro del 2026 è tutto da scrivere. "Sappiamo che la stagione non è stata buona, ma il 2026 è una storia completamente diversa", assicura Vasseur. Le nuove regole rappresentano un'opportunità gigantesca: "Nuovo telaio, nuovo motore, nuova batteria, nuovo carburante, nuove gomme, nuovo tutto". Si riparte da zero, e questo livella la griglia di partenza, offrendo alla Ferrari la chance di resettare le gerarchie. Vasseur avverte però che la battaglia non si deciderà alla prima gara. "Non conterà il risultato dell'Australia", avverte, prevedendo un tasso di sviluppo frenetico simile a quello visto in precedenti cambi regolamentari. "La classifica potrà cambiare gara dopo gara. All'inizio c'è sempre un enorme sviluppo e dovremo spingere fortissimo nei primi sei mesi". Per l'ingegnere Vasseur, questa è la parte più stimolante: vedere la fabbrica impegnata a portare prestazioni ogni settimana.