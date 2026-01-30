Bandiera a scacchi a Barcellona: Hamilton e la Ferrari miglior tempo assoluto dei test

"Abbiamo svolto tutto il programma prefissato, spingendo un po’ di per cercare il limite della macchina. Siamo soddisfatti. È stato un buon shakedown per noi, nonostante le condizioni meteo e le novità delle macchine. Abbiamo già fatto esperienza con la pioggia e questo aiuta se ci saranno weekend bagnati. Siamo già concentrati sul Bahrain. C’è molto entusiasmo, non solo in Ferrari, ma da parte di tutti per vedere come piloti e team si adatteranno a questo nuovo regolamento e per massimizzare quello che ora è un nuovo pacchetto soprattutto dal punto di vista elettrico, la cui gestione sarà molto maggiore rispetto agli scorsi anni. Prima dei test in Bahrain analizzeremo i dati raccolti e torneremo al simulatore. Bisognerà studiare soprattutto la correlazione tra pista e simulatore, per capire se la realtà si è avvicinata alla simulazione".