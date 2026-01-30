La Ferrari si accende: Leclerc a Barcellona avvicina la Mercedes

Quasi un Gran Premio al via della quinta e ultima giornata di test della Formula Uno al Circuit de Catalunya di Barcellona. Assenti solo (oltre alla Williams che ha dato forfait per l'intera settimana) due delle undici squadre iscritte al Mondiale, vale a dire Mercedes e Racing Bulls che hanno esaurito giovedì 29 gennaio (con massima soddisfazione per le Frecce d'Argento) le tre giornate di lavoro che era il tetto massimo fissato da Formula 1 e FIA per ogni team allo Shakedown Test. Ad occupare la prima casella della classifica dei tempi alla pausa pranzo è la Ferrari con il miglior tempo "staccato" con mescola soft da Charles Leclerc: un minuto, 16 secondi e 653 millesimi per il monegasco, che ha completato un'ottantina di giri al volante della SF-26, portandosi di fatto nella scia (ventidue millesimi!) di George Russell che giovedì ha girato in un minuto, 16 secondi e 641 millesimi.