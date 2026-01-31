Hamilton e Leclerc promuovono la SF-26: "Un avvio solido, abbiamo imparato tanto"

Soddisfazione e cautela: sono le parole d'ordine in casa Ferrari al capolinea dei cinque giorni (tre di azione reale) dello Shakedown Test di Barcellona, dove la SF-26 che era stata presentata venerdì 23 febbraio ha completato 440 giri del Circuit de Cataluynya per un totale di 2050 chilometri nelle mani di Charles Leclerc e Lewis Hamilton che hanno entrambi "timbrato" tre turni di lavoro nelle giornate di martedì (con asfalto bagnato), giovedì e venerdì. E se in questa fase ancora "primordiale" della nuova stagione (e della nuova era della Formula Uno) la performance sul giro secco non era il focus principale (lo sarà invece nella prima e più ancora nella seconda sessione dei test in Bahrain) è fuori di dubbio che il miglior tempo dell'intero Shakedown Test catalano - "staccato" da sir Lewis" negli ultimissimi minuti di venerdì pomeriggio - abbia generato un certo ottimismo sul potenziale della SF-26 e sulla qualità del lavoro svolto a Barcellona, oltre a mitigare la "scomoda" sensazione che la Mercedes - che aveva chiuso il suo programma di lavoro giovedì - sia partita forte sotto ogni punto di vista. A fine test intanto il Team Principal Frederic Vasseur e i due piloti della Rossa riflettono sul battesimo della pista (dopo la manciata di giri scarsi in occasione del lancio di Fiorano) e guardano con una certa impazienza (e non solo loro) al bis e poi al tris, vale a dire le due sessioni di Winter Test a Sakhir (Bahrain) nelle due settimane centrali del mese di febbraio.