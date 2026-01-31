FORMULA 1

Hamilton e Leclerc promuovono la SF-26: "Un avvio solido, abbiamo imparato tanto"

"Settimana produttiva e un chilometraggio significativo" per il Team Principal Vasseur

di Stefano Gatti
31 Gen 2026 - 12:09
© Ferrari HP

© Ferrari HP

Soddisfazione e cautela: sono le parole d'ordine in casa Ferrari al capolinea dei cinque giorni (tre di azione reale) dello Shakedown Test di Barcellona, dove la SF-26 che era stata presentata venerdì 23 febbraio ha completato 440 giri del Circuit de Cataluynya per un totale di 2050 chilometri nelle mani di Charles Leclerc e Lewis Hamilton che hanno entrambi "timbrato" tre turni di lavoro nelle giornate di martedì (con asfalto bagnato), giovedì e venerdì. E se in questa fase ancora "primordiale" della nuova stagione (e della nuova era della Formula Uno) la performance sul giro secco non era il focus principale (lo sarà invece nella prima e più ancora nella seconda sessione dei test in Bahrain) è fuori di dubbio che il miglior tempo dell'intero Shakedown Test catalano - "staccato" da sir Lewis" negli ultimissimi minuti di venerdì pomeriggio - abbia generato un certo ottimismo sul potenziale della SF-26 e sulla qualità del lavoro svolto a Barcellona, oltre a mitigare la "scomoda" sensazione che la Mercedes - che aveva chiuso il suo programma di lavoro giovedì - sia partita forte sotto ogni punto di vista. A fine test intanto il Team Principal Frederic Vasseur e i due piloti della Rossa riflettono sul battesimo della pista (dopo la manciata di giri scarsi in occasione del lancio di Fiorano) e guardano con una certa impazienza (e non solo loro) al bis e poi al tris, vale a dire le due sessioni di Winter Test a Sakhir (Bahrain) nelle due settimane centrali del mese di febbraio. 

© Ferrari HP

© Ferrari HP

FRED VASSEUR (TEAM PRINCIPAL)

"È stata una settimana nel complesso produttiva. Abbiamo affrontato condizioni diverse: dal bagnato all’asciutto, riuscendo a completare ogni giorno un numero significativo di chilometri, qualcosa di fondamentale in questa fase per raccogliere dati e verificare l’affidabilità della vettura. Non abbiamo riscontrato problemi rilevanti e questo è un altro aspetto importante. È ancora molto presto e c’è tanto da analizzare per migliorare. Ora torniamo a Maranello per lavorare su quanto abbiamo imparato questa settimana e prepararci per i test del Bahrain, che saranno più rappresentativi".

© Ferrari HP

© Ferrari HP

CHARLES LECLERC

"Abbiamo completato il nostro programma e percorso un buon numero di giri, un aspetto importante per iniziare a comprendere la vettura e i nuovi sistemi. La prima giornata, in condizioni di bagnato, è stata impegnativa, specie con una macchina completamente nuova, ma si è trasformata in un’esperienza di apprendimento molto utile. Anche gli ultimi due giorni sono stati positivi e ora l’attenzione si sposta sull’analisi dei dati e sul lavoro a Maranello in vista dei test del Bahrain".

© Ferrari HP

© Ferrari HP

LEWIS HAMILTON

"È stato fatto un gran lavoro durante l’inverno, sia personalmente sia da parte di tutto il team, ed è positivo vedere questo impegno riflesso nel chilometraggio completato senza rilevanti intoppi rilevanti. Guidare in condizioni di bagnato all’inizio si è rivelato un’esperienza preziosa, soprattutto con una vettura nuova, e nel complesso il nostro è stato un avvio solido. C’è ancora molto da imparare e tanto lavoro da fare, ma l’atmosfera all’interno della squadra è buona e vedo tutti molto concentrati. CI portiamo a casa tutto quello che abbiamo imparato e analizzeremo i dati preparandoci con attenzione ai test del Bahrain". 

© Ferrari HP

© Ferrari HP

formula 1
shakedown test
barcellona
bilancio ferrari
hamilton
leclerc
sf-26

Ultimi video

01:47
DICH VASSEUR FINE ANNO 19/12 DICH

Vasseur: "Focalizzati sul 2026: la nuova Ferrari sarà presentata il 23 gennaio"

00:48
micklego

Mick Schumacher per Lego: "I miei primi ricordi di papà pilota sono con la Ferrari "F2004"

01:29
MCH DOMENICALI TEDOFORO 28/1 MCH

Milano-Cortina: Domenicali tedoforo d'eccezione

02:06
Alpine svela a Barcellona la nuova monoposto di F1

Alpine svela a Barcellona la nuova monoposto di F1

00:14
Hamilton e Leclerc, che siparietto

Hamilton e Leclerc, che siparietto

01:31
La nuova Ferrari SF-26

La nuova Ferrari SF-26

01:55
Ferrari, parla Leclerc

Ferrari, la promessa di Leclerc ai tifosi

03:45
DICH LECLERC FERRARI DICH

Leclerc: "Dobbiamo portare la Ferrari dove merita"

01:36
MCH PRIMI GIRI FERRARI MCH

La Ferrari SF-26 ruggisce a Fiorano: primi giri con Hamilton

01:17
MCH FERRARI PER SITO 23/1 MCH

La Ferrari presenta la SF-26: livrea, dettagli e tutte le novità

00:29
Le nuove tute della Ferrari

Le nuove tute della Ferrari

00:59
MCH F1 PRESENTAZIONE HAAS MCH

F1, presentata la Haas VF-26

00:50
rb

Un aereo acrobatico toglie i veli alla Red Bull

00:29
racingbulls

Racing Bulls con livrea in total white e un tocco di blu

00:26
Leclerc, che scherzo a Russell

Leclerc, che scherzo a Russell

01:47
DICH VASSEUR FINE ANNO 19/12 DICH

Vasseur: "Focalizzati sul 2026: la nuova Ferrari sarà presentata il 23 gennaio"

I più visti di Formula 1

Bandiera a scacchi a Barcellona: Hamilton e la Ferrari miglior tempo assoluto dei test

Antonelli sempre più veloce a Barcellona, Hamilton insegue con la Ferrari

La Ferrari si accende: Leclerc a Barcellona avvicina la Mercedes

Schumacher, importanti novità sulle condizioni di salute: Michael non è più a letto

Mercedes mette la quarta: Russell e Antonelli davanti a tutti, la W17 fa già paura

Barcellona: Norris al volante per il debutto della McLaren MCL40 in livrea "stealth"

Notizie del giorno
Vedi tutti
12:48
Atletico, Lookman si allontana: in arrivo Marcos Leonardo
Luciano Spalletti
12:51
Juventus, Spalletti: "Col Monaco non abbiamo fatto bene, mi aspetto una reazione"
12:47
Anticipi e posticipi di Serie A: Inter-Juve si gioca il giorno di San Valentino
12:31
Rybakina si prende la rivincita: batte Sabalenka in tre set e si laurea campionessa
12:28
Milan-Como in concomitanza con la Champions: si gioca mercoledì 18 febbraio