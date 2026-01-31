Hamilton e Leclerc promuovono la SF-26: "Un avvio solido, abbiamo imparato tanto"
"Settimana produttiva e un chilometraggio significativo" per il Team Principal Vasseurdi Stefano Gatti
© Ferrari HP
Soddisfazione e cautela: sono le parole d'ordine in casa Ferrari al capolinea dei cinque giorni (tre di azione reale) dello Shakedown Test di Barcellona, dove la SF-26 che era stata presentata venerdì 23 febbraio ha completato 440 giri del Circuit de Cataluynya per un totale di 2050 chilometri nelle mani di Charles Leclerc e Lewis Hamilton che hanno entrambi "timbrato" tre turni di lavoro nelle giornate di martedì (con asfalto bagnato), giovedì e venerdì. E se in questa fase ancora "primordiale" della nuova stagione (e della nuova era della Formula Uno) la performance sul giro secco non era il focus principale (lo sarà invece nella prima e più ancora nella seconda sessione dei test in Bahrain) è fuori di dubbio che il miglior tempo dell'intero Shakedown Test catalano - "staccato" da sir Lewis" negli ultimissimi minuti di venerdì pomeriggio - abbia generato un certo ottimismo sul potenziale della SF-26 e sulla qualità del lavoro svolto a Barcellona, oltre a mitigare la "scomoda" sensazione che la Mercedes - che aveva chiuso il suo programma di lavoro giovedì - sia partita forte sotto ogni punto di vista. A fine test intanto il Team Principal Frederic Vasseur e i due piloti della Rossa riflettono sul battesimo della pista (dopo la manciata di giri scarsi in occasione del lancio di Fiorano) e guardano con una certa impazienza (e non solo loro) al bis e poi al tris, vale a dire le due sessioni di Winter Test a Sakhir (Bahrain) nelle due settimane centrali del mese di febbraio.
© Ferrari HP
FRED VASSEUR (TEAM PRINCIPAL)
"È stata una settimana nel complesso produttiva. Abbiamo affrontato condizioni diverse: dal bagnato all’asciutto, riuscendo a completare ogni giorno un numero significativo di chilometri, qualcosa di fondamentale in questa fase per raccogliere dati e verificare l’affidabilità della vettura. Non abbiamo riscontrato problemi rilevanti e questo è un altro aspetto importante. È ancora molto presto e c’è tanto da analizzare per migliorare. Ora torniamo a Maranello per lavorare su quanto abbiamo imparato questa settimana e prepararci per i test del Bahrain, che saranno più rappresentativi".
© Ferrari HP
CHARLES LECLERC
"Abbiamo completato il nostro programma e percorso un buon numero di giri, un aspetto importante per iniziare a comprendere la vettura e i nuovi sistemi. La prima giornata, in condizioni di bagnato, è stata impegnativa, specie con una macchina completamente nuova, ma si è trasformata in un’esperienza di apprendimento molto utile. Anche gli ultimi due giorni sono stati positivi e ora l’attenzione si sposta sull’analisi dei dati e sul lavoro a Maranello in vista dei test del Bahrain".
© Ferrari HP
LEWIS HAMILTON
"È stato fatto un gran lavoro durante l’inverno, sia personalmente sia da parte di tutto il team, ed è positivo vedere questo impegno riflesso nel chilometraggio completato senza rilevanti intoppi rilevanti. Guidare in condizioni di bagnato all’inizio si è rivelato un’esperienza preziosa, soprattutto con una vettura nuova, e nel complesso il nostro è stato un avvio solido. C’è ancora molto da imparare e tanto lavoro da fare, ma l’atmosfera all’interno della squadra è buona e vedo tutti molto concentrati. CI portiamo a casa tutto quello che abbiamo imparato e analizzeremo i dati preparandoci con attenzione ai test del Bahrain".
© Ferrari HP