Matías Vecino al Celta Vigo: ufficiale l'addio alla Lazio, contratto fino al 2027

Il centrocampista uruguaiano Matías Vecino è ufficialmente un nuovo giocatore del Celta Vigo. Dopo aver lasciato la Lazio nelle ultime ore di questo mercato invernale, il classe '91 ha firmato un contratto che lo legherà al club galiziano fino al 30 giugno 2027. Vecino, pedina d'esperienza capace di ricoprire sia il ruolo di mezzala che quello di mediano davanti alla difesa, sbarca in Liga per portare leadership e sostanza al centrocampo di Giráldez.