Michael Schumacher, importanti novità sulle condizioni di salute: è in carrozzina e non più a letto

Negli ultimi anni, alcuni ex membri dello staff avevano cercato di vendere immagini di lui in stato di angoscia, tentativi andati a male e che hanno portato alle condanne, arrivate l'anno scorso. Inoltre, scrive il Daily Mail, le voci sulla partecipazione al matrimonio della figlia Gina nel 2024 si sono rivelate infondate. Si vociferava anche che Schumacher fosse affetto da pseudocoma, o sindrome locked-in, una condizione in cui i pazienti sono coscienti e pienamente consapevoli, ma incapaci di reagire se non sbattendo le palpebre. Tuttavia, diverse fonti hanno confermato che anche questa condizione desolante è inesatta. "La sensazione è che capisca alcune delle cose che accadono intorno a lui, ma probabilmente non tutte", ha detto un testimone.