Michael Schumacher, importanti novità sulle condizioni di salute: è in carrozzina e non più a letto

Secondo alcuni testimoni le condizioni dell'ex pilota tedesco sarebbero in miglioramento 

di Martino Cozzi
26 Gen 2026 - 11:56
Arrivano importanti novità sulle condizioni di Michael Schumacher. Secondo quanto riferito al Daily Mail da alcune fonti vicine al pilota tedesco, rimasto gravemente ferito in un terribile incidente sugli sci 12 anni fa, le condizioni di Schumacher sarebbero in miglioramento poiché non è più costretto a letto ma seduto su una sedia a rotelle e può essere spinto in giro per la sua tenuta a Maiorca e nella sua residenza a Gland, sulle rive del lago di Ginevra. Una notizia veramente importante, vista la riservatezza scelta dalla famiglia in merito al quadro clinico dell'ex pilota di Formula Uno. 

A prendersi cura di Schumacher è sempre stata la moglie Corinna, sempre al suo fianco insieme a un team di infermieri e terapisti che lo sorvegliano 24 ore su 24. La privacy del sette volte campione del mondo è sempre stata considerata di primaria importanza. Da quando ha riportato dei danni cerebrali dopo l'impatto contro le rocce vicino alla località sciistica di Meribel, sulle Alpi francesi, è sempre stato tenuto lontano dagli occhi del pubblico. 

Negli ultimi anni, alcuni ex membri dello staff avevano cercato di vendere immagini di lui in stato di angoscia, tentativi andati a male e che hanno portato alle condanne, arrivate l'anno scorso. Inoltre, scrive il Daily Mail, le voci sulla partecipazione al matrimonio della figlia Gina nel 2024 si sono rivelate infondate. Si vociferava anche che Schumacher fosse affetto da pseudocoma, o sindrome locked-in, una condizione in cui i pazienti sono coscienti e pienamente consapevoli, ma incapaci di reagire se non sbattendo le palpebre. Tuttavia, diverse fonti hanno confermato che anche questa condizione desolante è inesatta. "La sensazione è che capisca alcune delle cose che accadono intorno a lui, ma probabilmente non tutte", ha detto un testimone.

