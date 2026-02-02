udinese-roma 1-0

Serie A, Udinese-Roma 1-0: decide una punizione di Ekkelenkamp, Gasp fuori dalle prime quattro

La rete al 49' dell'olandese fa gioire Runjaic, giallorossi ko e superati dalla Juventus 

02 Feb 2026 - 23:59
videovideo

Nel monday night della ventitreesima giornata di Serie A, la Roma perde 1-0 sul campo dell'Udinese e scivola al quinto posto, superata dalla Juventus. Al Bluenergy Stadium, i friulani giocano una gran partita: Atta ed Ekkelenkamp spaventano subito dalla distanza, ma Svilar è ottimo nel respingere. I giallorossi ci provano solo su punizione con Soulé all'intervallo, mentre Miller colpisce alto, sempre da lontano. La sfida si sblocca, e si decide, proprio su calcio di punizione, ma è Ekkelenkamp, con un destro deviato da Malen, a sorprendere Svilar per l'1-0 al 49'. Gasperini prova a riprenderla inserendo Venturino, Ghilardi, Pisilli, Vaz e Tsimikas, ma il pareggio non arriva. Al 90', in realtà, Cristante troverebbe di testa l'1-1, ma la rete viene annullata per fuorigioco del greco ex Liverpool, autore dell'assist. All'ultima azione, Okoye è miracoloso nell'evitare l'autogol di Kabasele e finisce allora 1-0. A sorridere è Runjaic, che aggancia la Lazio a 32 punti e si porta al nono posto. Quinta, invece, la formazione di Gasperini.

Udinese-Roma, il film della partita

IL TABELLINO (clicca qui per le pagelle)
UDINESE-ROMA 1-0
Udinese (3-5-1-1): Okoye; Solet, Kristensen, Bertola (34' st Kabasele); Ehizibue, Miller (34' st Zarraga), Karlström, Ekkelenkamp (46' st Zaniolo), Zemura; Atta; Davis (11' st Gueye, 47' st Bayo).
A disposizione: Nunziante, Padelli, Micolta, Camara.
Allenatore: Runjaic

Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso (25' st Ghilardi); Celik (34' st Tsimikas), Cristante, El Aynaoui (33' st Pisilli), Wesley; Soulé (33' st Vaz), Pellegrini (22' st Venturino); Malen.
A disposizione: Vasquez, Gollini, Rensch, Angeliño, Ziółkowski, Arena, Della Rocca.
Allenatore: Gasperini

Arbitro: Sacchi
Marcatore: 4' st Ekkelenkamp
Ammoniti: Ndicka (R), Davis (U), Kristensen (U), Mancini (R), El Aynaoui (R), Zemura (U), Pellegrini (R), Miller (U), Gueye (U)

LE STATISTICHE

  • Quello di Jurgen Ekkelenkamp (vs Roma) è il primo gol su punizione diretta realizzata da un giocatore dell’Udinese in Serie A da quello di Jordan Zemura contro il Lecce, il 5 ottobre 2024.
  • Prima di oggi (Jurgen Ekkelenkamp), l’ultima rete subita dalla Roma su punizione diretta in Serie A risaliva al 27 agosto 2022, Dusan Vlahovic con la Juventus.
  • L’Udinese ha ottenuto 32 punti dopo le prime 23 gare in questo campionato (9V, 5N, 9P) e solo una volta ha fatto meglio dopo lo stesso numero di match nelle ultime 10 stagioni di Serie A: 33, nel 2017/18.
  • L’Udinese ha vinto due delle ultime cinque gare casalinghe di Serie A (2N, 1P) tanti successi quanti quelli ottenuti nelle precedenti 12 sfide interne di campionato (3N, 7P).
  • Jurgen Ekkelenkamp (tre reti finora in 19 match) ha eguagliato il proprio score di gol stagionali in Serie A – tre anche nello scorso campionato in 34 sfide.
  • La Roma ha perso quattro delle ultime sei trasferte di Serie A (2V) per i giallorossi tanti ko quanti quelli rimediati nelle precedenti 19 sfide fuori casa in campionato (12V, 3N).
  • La Roma ha chiuso il 1° tempo di un match contro l’Udinese in Serie A con non più di tre conclusioni totali (tre, oggi) per la prima volta dal 26 novembre 2023: tre anche in quel caso.
  • La Roma ha perso senza segnare (0-1) una sfida contro l’Udinese in Serie A per la prima volta dal 4 settembre 2022 (0-4 in quel caso, con José Mourinho in panchina).
  • L’Udinese ha vinto due gare di fila in campionato (vs Hellas Verona e Roma) per la prima volta dallo scorso agosto-settembre (vs Inter e Pisa).
  • Solo il Pisa (12) ha chiuso più primi tempi casalinghi senza segnare rispetto all’Udinese in questo campionato: nove volte, come il Parma.
