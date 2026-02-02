Serie A, Udinese-Roma 1-0: decide una punizione di Ekkelenkamp, Gasp fuori dalle prime quattro

Udinese-Roma, il film della partita
© IPA
© IPA
La rete al 49' dell'olandese fa gioire Runjaic, giallorossi ko e superati dalla Juventus
Nel monday night della ventitreesima giornata di Serie A, la Roma perde 1-0 sul campo dell'Udinese e scivola al quinto posto, superata dalla Juventus. Al Bluenergy Stadium, i friulani giocano una gran partita: Atta ed Ekkelenkamp spaventano subito dalla distanza, ma Svilar è ottimo nel respingere. I giallorossi ci provano solo su punizione con Soulé all'intervallo, mentre Miller colpisce alto, sempre da lontano. La sfida si sblocca, e si decide, proprio su calcio di punizione, ma è Ekkelenkamp, con un destro deviato da Malen, a sorprendere Svilar per l'1-0 al 49'. Gasperini prova a riprenderla inserendo Venturino, Ghilardi, Pisilli, Vaz e Tsimikas, ma il pareggio non arriva. Al 90', in realtà, Cristante troverebbe di testa l'1-1, ma la rete viene annullata per fuorigioco del greco ex Liverpool, autore dell'assist. All'ultima azione, Okoye è miracoloso nell'evitare l'autogol di Kabasele e finisce allora 1-0. A sorridere è Runjaic, che aggancia la Lazio a 32 punti e si porta al nono posto. Quinta, invece, la formazione di Gasperini.
© IPA
© IPA
IL TABELLINO (clicca qui per le pagelle)
UDINESE-ROMA 1-0
Udinese (3-5-1-1): Okoye; Solet, Kristensen, Bertola (34' st Kabasele); Ehizibue, Miller (34' st Zarraga), Karlström, Ekkelenkamp (46' st Zaniolo), Zemura; Atta; Davis (11' st Gueye, 47' st Bayo).
A disposizione: Nunziante, Padelli, Micolta, Camara.
Allenatore: Runjaic
Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso (25' st Ghilardi); Celik (34' st Tsimikas), Cristante, El Aynaoui (33' st Pisilli), Wesley; Soulé (33' st Vaz), Pellegrini (22' st Venturino); Malen.
A disposizione: Vasquez, Gollini, Rensch, Angeliño, Ziółkowski, Arena, Della Rocca.
Allenatore: Gasperini
Arbitro: Sacchi
Marcatore: 4' st Ekkelenkamp
Ammoniti: Ndicka (R), Davis (U), Kristensen (U), Mancini (R), El Aynaoui (R), Zemura (U), Pellegrini (R), Miller (U), Gueye (U)
LE STATISTICHE