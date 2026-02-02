Serie A, Udinese-Roma 1-0: decide una punizione di Ekkelenkamp, Gasp fuori dalle prime quattro

Nel monday night della ventitreesima giornata di Serie A, la Roma perde 1-0 sul campo dell'Udinese e scivola al quinto posto, superata dalla Juventus. Al Bluenergy Stadium, i friulani giocano una gran partita: Atta ed Ekkelenkamp spaventano subito dalla distanza, ma Svilar è ottimo nel respingere. I giallorossi ci provano solo su punizione con Soulé all'intervallo, mentre Miller colpisce alto, sempre da lontano. La sfida si sblocca, e si decide, proprio su calcio di punizione, ma è Ekkelenkamp, con un destro deviato da Malen, a sorprendere Svilar per l'1-0 al 49'. Gasperini prova a riprenderla inserendo Venturino, Ghilardi, Pisilli, Vaz e Tsimikas, ma il pareggio non arriva. Al 90', in realtà, Cristante troverebbe di testa l'1-1, ma la rete viene annullata per fuorigioco del greco ex Liverpool, autore dell'assist. All'ultima azione, Okoye è miracoloso nell'evitare l'autogol di Kabasele e finisce allora 1-0. A sorridere è Runjaic, che aggancia la Lazio a 32 punti e si porta al nono posto. Quinta, invece, la formazione di Gasperini.