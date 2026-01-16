Logo SportMediaset

Formula 1
Un aereo acrobatico toglie i veli alla Red Bull

Spettacolare presentazione delle monoposto di Verstappen e Hadjar

16 Gen 2026 - 12:49
00:50 

Una presentazione suggestiva nell’iconica stazione ferroviaria di Central Michigan ha dato il via alla stagione 2026 che segna una svolta epocale per il Team, al debutto assoluto nella costruzione della power unit. Oracle Red Bull Racing ha scelto di presentare la nuova livrea della RB22 per la stagione 2026 di Formula 1 non con un semplice reveal, ma attraverso uno stunt aereo unico nel suo genere.

Un velivolo a 200 km/h, una manovra acrobatica ai limiti della fisica e un telo strappato via in volo: così il campione del mondo del Red Bull Air Race 2018, Martin Šonka, ha svelato la nuova livrea, portando lo spettacolo Red Bull dal cielo alla pista. Lo show ha avuto come fulcro una manovra “Cobra” eseguita a bassissima quota, con l’obiettivo di rimuovere il telo che copriva la monoposto grazie a un dispositivo montato sulla coda del velivolo. Lo stunt è stato realizzato all’aeroporto di Jindřichův Hradec (Repubblica Ceca) in condizioni particolarmente complesse: temperature vicine ai -2/-3 °C, visibilità ridotta e margini d’errore praticamente inesistenti. A supporto dell’operazione è stato utilizzato anche un sistema LiDAR, in grado di fornire feedback audio e visivi sulla distanza dal suolo, aumentando ulteriormente la sicurezza dell’esecuzione.

“Volare così basso a quella velocità è come infilare un ago bendati - ha raccontato Šonka - . 200 km/h, a malapena 1,5 metri da terra. Il margine per la distanza dell’elica era minimo”. 

red bull
f1

