Un aereo acrobatico toglie i veli alla Red Bull

Un velivolo a 200 km/h, una manovra acrobatica ai limiti della fisica e un telo strappato via in volo: così il campione del mondo del Red Bull Air Race 2018, Martin Šonka, ha svelato la nuova livrea, portando lo spettacolo Red Bull dal cielo alla pista. Lo show ha avuto come fulcro una manovra “Cobra” eseguita a bassissima quota, con l’obiettivo di rimuovere il telo che copriva la monoposto grazie a un dispositivo montato sulla coda del velivolo. Lo stunt è stato realizzato all’aeroporto di Jindřichův Hradec (Repubblica Ceca) in condizioni particolarmente complesse: temperature vicine ai -2/-3 °C, visibilità ridotta e margini d’errore praticamente inesistenti. A supporto dell’operazione è stato utilizzato anche un sistema LiDAR, in grado di fornire feedback audio e visivi sulla distanza dal suolo, aumentando ulteriormente la sicurezza dell’esecuzione.