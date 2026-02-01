Super Bowl 2026, la guida: le squadre, lo stadio, le star dell'halftime show e dove vederlo in tv

Il termine Super Bowl deve la sua nascita a un'intuizione quasi casuale di Lamar Hunt, storico proprietario dei Kansas City Chiefs, che nel 1970 decise di mandare in pensione il lunghissimo nome ufficiale della finale tra NFL e AFL. L’ispirazione arrivò osservando suo figlio giocare con una pallina di gomma chiamata "Super Ball": Hunt pensò di sostituire l'ultima parola con "Bowl" (ciotola), termine che già nel football universitario descriveva la forma a conca degli stadi. Quello che era nato come un semplice gioco domestico si è trasformato nel marchio sportivo più iconico e potente del pianeta.