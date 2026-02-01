Super Bowl 2026, la guida: le squadre, lo stadio, le star dell'halftime show e dove vederlo in tv
Tra domenica 8 febbraio e lunedì 9 febbraio 2026 si giocherà il 60.mo Super Bowl della storia: tutto quello che c'è da sapere
Il Super Bowl 2026 si giocherà nella notte tra domenica 8 febbraio e lunedì 9 febbraio 2026, la sessantesima edizione vedrà sfidarsi i New England Patriots contro i Seattle Seahawks. Diretta in chiaro su Italia 1 a partire dalle 00.20.
Perché si chiama Super Bowl?
Il termine Super Bowl deve la sua nascita a un'intuizione quasi casuale di Lamar Hunt, storico proprietario dei Kansas City Chiefs, che nel 1970 decise di mandare in pensione il lunghissimo nome ufficiale della finale tra NFL e AFL. L’ispirazione arrivò osservando suo figlio giocare con una pallina di gomma chiamata "Super Ball": Hunt pensò di sostituire l'ultima parola con "Bowl" (ciotola), termine che già nel football universitario descriveva la forma a conca degli stadi. Quello che era nato come un semplice gioco domestico si è trasformato nel marchio sportivo più iconico e potente del pianeta.
Quando si gioca il Super Bowl 2026?
Il Super Bowl 2026 si disputa lunedì 9 febbraio 2026 alle ore 00:30 (orario italiano).
Dove si gioca il Super Bowl 2026?
Il Super Bowl 2026 si svolge al Levi's Stadium, a Santa Clara (California).
Quali squadre giocheranno la finale 2026?
I New England Patriots sfideranno i Seattle Seahawks nella riedizione della finale 2015.
Chi canterà all'halftime show 2026?
I Green Day canteranno nello show di apertura: la band punk rock proporrà un medley dei loro brani più famosi. All'intervallo invece toccherà a Bad Bunny, cantante portoricano.
Chi canterà l'inno degli Stati Uniti nel Super Bowl 2026?
L'inno nazionale statunitense sarà cantato da Charlie Puth. Brandi Carlie si esibirà in America The Beautiful.
Dove vedere il Super Bowl 2026
Diretta in chiaro su Italia 1 partire dalle 00.20 di lunedì 9 febbraio 2026.