F1: Mercedes difende Kimi Antonelli, dossier alla FIA dopo le minacce di morte social

Bufera su Kimi Antonelli dopo il caso del sorpasso subito in Qatar: oltre 1.100 insulti e minacce di morte socialdi Stefano Fiore
Kimi Antonelli finisce al centro di una vera e propria tempesta d'odio online, scatenata da sospetti infondati su un presunto favoritismo verso Lando Norris nelle fasi finali della gara del Gran Premio del Qatar di Formula 1. A innescare la rabbia social erano state le dichiarazioni a caldo di due figure chiave della Red Bull, Giampiero Lambiase e Helmut Marko, sul sorpasso subito da Antonelli dal leader del Mondiale. Poi la Red Bull si era scusata.
La situazione è degenerata rapidamente sui social media, trasformandosi in un tribunale senza legge. Come scrive il Corriere della Sera, la Mercedes, attraverso i propri strumenti di monitoraggio delle piattaforme, ha rilevato dati allarmanti: sugli account di Kimi Antonelli sono stati registrati oltre 1.100 commenti offensivi, segnando un aumento superiore al 1000% rispetto a una normale domenica di gara.
Il contenuto dei messaggi è gravissimo: molti contenevano minacce di morte e volontà di aggressione fisica. L'ondata d'odio ha colpito anche i profili ufficiali della scuderia, con circa 330 messaggi dello stesso tenore. Di fronte a questa violenza, il team non è rimasto a guardare: la Mercedes ha inviato un dossier completo alla FIA, che da tempo porta avanti campagne contro gli abusi online. L'organo di governo ha espresso ferma condanna verso gli hater e totale solidarietà a Kimi, che in risposta al clima tossico ha sostituito la sua immagine social con uno schermo nero.
