La Ferrari presenta la SF-26: livrea, dettagli e tutte le novità

Ecco la nuova Ferrari di F1, la SF-26 che sarà affidata ai piloti Lewis Hamilton e Charles Leclerc. La monovolume, che a Maranello si augurano possa essere quella del rilancio dopo una stagione deludente, è stata presentata a Fiorano, con i primi giri su una pista bagnata dalla giornata di maltempo. A colpire è soprattutto l'aspetto grafico: l'immancabile rosso è accompagnato da un abitacolo bianco anni '70.Ma non solo, le vetture che parteciperanno al prossimo campionato mondiale si contraddistinguono per essere più corte, strette e leggere, con un carico aerodinamico che è stato ridotto del 15-30%. Ecco che le monoposto, nelle dimensioni, ricordano quelle di vent'anni fa. Diciannove sono invece gli anni passati dall'ultimo mondiale Ferrari, firmato Kimi Raikkonen. Il primo a scendere in pista stamattina è stato Hamilton, chiamato a riscattare una stagione con nessuna vittoria, nessun podio e un miglior piazzamento rappresentato da un quarto posto. A Fiorano anche i vertici di Ferrari, compreso il presidente John Elkann. Centinaia i tifosi presenti per vedere il debutto della nuova monoposto.