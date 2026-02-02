Udinese-Roma, le pagelle: Svilar evita guai peggiori alla Roma, Malen stavolta non incide

© IPA
El Aynaoui e Cristante sovrastati dalla forza fisica dei centrocampisti avversari, pochi lampi di Soulè e di Wesley. Muro Solet, super Ekkelenkampdi Enzo Palladini
ROMA
Svilar 7 - Nei primi otto minuti si guadagna lo stipendio della settimana, con una doppia parata su tiri dalla distanza di Atta ed Ekkelenkamp. Nessuna colpa sul gol (deviazione micidiale di Malen), altra parata su Ekkelenkamp alla fine.
Mancini 6 - Il più lucido della difesa giallorossa, nonostante la sua irruenza che a volte lo porta a strafare. Prima della mezz'ora del primo tempo salva una situazione quasi disperata anticipando Ekkelenkamp che potrebbe appoggiare in porta.
Ndicka 6 - Ingaggia un duello di forza pura con Davis, che pur vivendo una serata ad alto tasso di nervosismo resta pur sempre una brutta bestia da affrontare con la sua potenza e la sua tecnica.
Hermoso 5,5 - Non sempre posizionato nella maniera giusta, si fa sorprendere spesso dagli inserimenti di Ekkelrnkamp che dovrebbe essere il suo avversario diretto. A volte gli va di lusso, ma senza grandi meriti. (Dal 25' st Ghilardi 6 - Entra con grande concentrazione e si rende pericoloso anche in fase offensiva).
Celik 5,5 - Solo saltuariamente riesce a incidere nella costruzione del gioco giallorosso, un po' perché ha paura delle ripartenze bianconere, un po' perché non trova l'intesa con chi sta sulla sua verticale. (Dal 33' st Tsimikas sv).
Cristante 5,5 - Si dedica prevalentemente alla fase difensiva in una serata non facile, per la forza fisica degli avversari e la grande aggressività che i friulani applicano proprio nella sua parte del campo. Potrebbe rifarsi all'ultimo minuto di recupero, ma il suo colpo di testa viene parato miracolosamente.
El Aynaoui 5 - Sostituisce numericamente Manu Konè, ma le caratteristiche sono troppo differenti. Tenere testa ai culturisti di Runjaic è un compito che gli si addice fino a un certo punto. (Dal 33' st Pisilli sv).
Wesley 6 - Non ha la solita libertà di movimento, perché l'Udinese non gli concede grandi spazi. Ogni tanto cerca di ribellarsi e mette la testa dall'altra parte. Per esempio all'inizio del secondo tempo, quando con una volata crea la prima occasione seria per i suoi.
Soulè 6 - Serata di grande sacrificio, che lo vede spessissimo ripiegare per dare una mano nella fase difensiva, ma quando ha la palla dà sempre l'idea che possa far succedere qualcosa di interessante, a differenza degli altri. (Dal 33' st Robinio Vaz sv).
Pellegrini 5,5 - Gasp gli affida una posizione ibrida, da trequartista di sinistra ma anche da schermo per le possibili sgroppate di Wesley. Unica perla del primo tempo, un colpo di tacco all'interno di un'azione interessante della squadra. Troppo poco per uno con le sue possibilità. (Dal 22' st Venturino 5,5 - Entra con la voglia di un ragazzo che deve dimostrare qualcosa, parte bene ma poi si perde).
Malen 5 - Si becca quasi subito un richiamo dal suo allenatore perché parte scollegato dal resto della squadra. Fatica a trovare i movimenti giusti e sbaglia anche qualche scelta tecnica.
Allenatore Gasperini 5,5 - La partita della sua squadra si sviluppa insolitamente sulla strada del possesso palla, il problema è che gli altri la mettono sul piano della guerriglia e quando l'Udinese riesce a giocare così diventa un problema per tutti.
UDINESE
Okoye 6,5; Solet 7, Kristensen 6, Bertola 6 (33' st Kabasele sv); Ehizibue 6,5, Miller 6,5 (33' st Zarraga sv), Karlstrom 6,5, Zemura 6,5; Ekkelenkamp 7,5 (47' st Bayo sv), Atta 6; Davis 6,5 (11' st Gueye 5,5, 47' st Zaniolo sv). Allenatore Runjaic 7.
IL TABELLINO
UDINESE-ROMA 1-0
Udinese (3-5-1-1): Okoye; Solet, Kristensen, Bertola (34' st Kabasele); Ehizibue, Miller (34' st Zarraga), Karlström, Ekkelenkamp (46' st Zaniolo), Zemura; Atta; Davis (11' st Gueye, 47' st Bayo). A disp.: Nunziante, Padelli, Micolta, Camara. All.: Runjaic
Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso (25' st Ghilardi); Celik (34' st Tsimikas), Cristante, El Aynaoui (33' st Pisilli), Wesley; Soulé (33' st Vaz), Pellegrini (22' st Venturino); Malen. A disp.: Vasquez, Gollini, Rensch, Angeliño, Ziółkowski, Arena, Della Rocca. All.: Gasperini
Arbitro: Sacchi
Marcatore: 4' st Ekkelenkamp
Ammoniti: Ndicka (R), Davis (U), Kristensen (U), Mancini (R), El Aynaoui (R), Zemura (U), Pellegrini (R), Miller (U), Gueye (U)