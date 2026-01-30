Mick Schumacher per Lego: "I miei primi ricordi di papà pilota sono con la Ferrari "F2004"

Lego celebra l’era d’oro della Formula 1 con il modellino Ferrari F2004 e Michael Schumacher Icons (11375), un tributo leggendario al campione tedesco e alla sua monoposto più iconica. Crea una replica in scala della leggendaria auto da corsa che, con Michael Schumacher al volante, dominò la stagione delle corse del 2004. Il modello Ferrari è dotato di sterzo funzionante, pneumatici slick scanalati e un dettagliato motore V10, più un espositore con dettagli del veicolo e statistiche. La minifigure di Michael Schumacher è dotata di casco, trofeo del vincitore ed espositore in stile podio con immagine stampata e citazione del sette volte campione del mondo.