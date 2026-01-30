Mick Schumacher per Lego: "I miei primi ricordi di papà pilota sono con la Ferrari "F2004"
Il figlio del grande Schumi in occasione della presentazione del kit ICONS FERRARI F2004 e MICHAEL SCHUMACHER
Lego celebra l’era d’oro della Formula 1 con il modellino Ferrari F2004 e Michael Schumacher Icons (11375), un tributo leggendario al campione tedesco e alla sua monoposto più iconica. Crea una replica in scala della leggendaria auto da corsa che, con Michael Schumacher al volante, dominò la stagione delle corse del 2004. Il modello Ferrari è dotato di sterzo funzionante, pneumatici slick scanalati e un dettagliato motore V10, più un espositore con dettagli del veicolo e statistiche. La minifigure di Michael Schumacher è dotata di casco, trofeo del vincitore ed espositore in stile podio con immagine stampata e citazione del sette volte campione del mondo.
Questo modello da esposizione premium è un accattivante pezzo da esposizione e un fantastico regalo di Natale o di compleanno per gli appassionati delle corse di F1 e i collezionisti di merchandising di F1. Scopri la dinamica gamma di set di costruzione LEGO F1 (disponibili separatamente) progettati per adulti, bambini e famiglie. Costruisci in modo più intelligente con l’app LEGO Builder: ingrandisci, ruota in 3D, tieni traccia dei tuoi progressi e segui le istruzioni digitali passo passo. Il set contiene 735 pezzi.