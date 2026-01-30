FORMULA UNO

Freccia a segno: Mercedes già in fuga dopo lo Shakedown Test. Antonelli: "E adesso in Bahrain!"

La nuova nata del team di Brackley preoccupa già la concorrenza in termini di affidabilità e performance

di Stefano Gatti
30 Gen 2026 - 13:12
© AMG Mercedes Petronas F1 Team

© AMG Mercedes Petronas F1 Team

Nessun dubbio che - al di là delle classifiche dei tempi del quinto giorno di test (al quale non ha preso parte) - la Mercedes sia stata la squadra che ha maggiormente impressionato a Barcellona per la costanza di rendimento, la strada percorsa e naturalmente anche la performance sul giro secco. Il team ha completato il suo terzo e ultimo giorno di lavoro a Montmelò giovedì 29 gennaio, proprio nel giorno del 140esimo anniversario della registrazione del marchio Carl Benz per la primissima automobile. In totale George Russell e Andrea Kimi Antonelli hanno completato cinquecento giri nell'arco dei tre giorni a loro disposizione (lunedì, meroledì e appunto giovedì) per un totale 2325 chilometri.  

© AMG Mercedes Petronas F1 Team

© AMG Mercedes Petronas F1 Team

ANDREW SHOVLIN (Trackside Engineering Director) 

"Dal punto di vista dell'affidabilità, è stata una buona settimana per noi. La macchina ci ha permesso di gestire il programma esattamente come volevamo in ognuno dei tre giorni a nostra disposizione e questo era ciò che speravamo venendo qui a Barcellona all'inizio della settimana. È una grande testimonianza del duro lavoro fatto da tutti a Brackley e Brixworth nei mesi scorsi. Siamo soddisfatti anche perché abbiamo fatto passi avanti su alcune criticità che avevamo riscontrato nei primi due giorni. Detto questo, a Barcellona ci siamo concentrati solo sullo svezzamento della W17. In Bahrain passeremo all'esplorazione della messa a punto propriamente detta, cosa che al freddo di Barcellona non abbiamo potuto fare. Questo ci darà un'idea molto più chiara del potenziale della macchina nella marcia di avvicinamento al Mondiale".

© AMG Mercedes Petronas F1 Team

© AMG Mercedes Petronas F1 Team

ANDREA KIMI ANTONELLI

Nel complesso è stata una buona settimana di test per noi. Abbiamo avuto i nostri problemi, ma questo non ha mai ostacolato troppo il nostro lavoro Abbiamo completato molti giri e giovedì sono riuscito a guidare altri novanta giri nella sessione mattutina. È un vantaggio utile per aiutare a imparare sulla W17 e raccogliere molti dati. Siamo riusciti a capire un po' di più come l'auto e la power unit l'unità di potenza reagiscono a diverse opzioni di impostazione. Adesso voglio lavorare con il team e assimilare tutto ciò su cui abbiamo lavorato a Barcellona. Non vedo l'ora di tornare in macchina in Bahrain per il primo test ufficiale e di continuare il percorso verso l'inizio della stagione. Andremo lì con una buona comprensione dell'auto e speriamo di poter ripartire forte come a Barcellona".  

© AMG Mercedes Petronas F1 Team

© AMG Mercedes Petronas F1 Team

GEORGE RUSSELL

L'auto è piacevole da guidare ma soprattutto abbiamo percorso molti chilometri e non abbiamo avuto problemi gravi. I piccoli problemi che abbiamo incontrato siamo riusciti a risolverli, e questo era l'obiettivo dei test di Barcellona. La W17 funziona bene ma sappiamo che non si tratta solo di funzionare bene, ma di quanto può andare veloce. Non abbiamo ancora alcuna indicazione di ciò, quindi dovremo aspettare il Bahrain per avere qualche informazione più affidabile sulle forze in campo. È ancora molto presto, ma possiamo essere soddisfatti di questa base iniziale".  

formula 1
barcellona
mercedes
bilancio
antonelli
bahrain

Ultimi video

00:18
Lando in love

Lando in love: che baci con la fidanzata

01:29
MCH DOMENICALI TEDOFORO 28/1 MCH

Milano-Cortina: Domenicali tedoforo d'eccezione

02:06
Alpine svela a Barcellona la nuova monoposto di F1

Alpine svela a Barcellona la nuova monoposto di F1

00:14
Hamilton e Leclerc, che siparietto

Hamilton e Leclerc, che siparietto

01:31
La nuova Ferrari SF-26

La nuova Ferrari SF-26

01:55
Ferrari, parla Leclerc

Ferrari, la promessa di Leclerc ai tifosi

03:45
DICH LECLERC FERRARI DICH

Leclerc: "Dobbiamo portare la Ferrari dove merita"

01:36
MCH PRIMI GIRI FERRARI MCH

La Ferrari SF-26 ruggisce a Fiorano: primi giri con Hamilton

01:17
MCH FERRARI PER SITO 23/1 MCH

La Ferrari presenta la SF-26: livrea, dettagli e tutte le novità

00:29
Le nuove tute della Ferrari

Le nuove tute della Ferrari

00:59
MCH F1 PRESENTAZIONE HAAS MCH

F1, presentata la Haas VF-26

00:50
rb

Un aereo acrobatico toglie i veli alla Red Bull

00:29
racingbulls

Racing Bulls con livrea in total white e un tocco di blu

00:26
Leclerc, che scherzo a Russell

Leclerc, che scherzo a Russell

01:47
DICH VASSEUR FINE ANNO 19/12 DICH

Vasseur: "Focalizzati sul 2026: la nuova Ferrari sarà presentata il 23 gennaio"

00:18
Lando in love

Lando in love: che baci con la fidanzata

I più visti di Formula 1

Schumacher, importanti novità sulle condizioni di salute: Michael non è più a letto

Antonelli sempre più veloce a Barcellona, Hamilton insegue con la Ferrari

Hamilton e Leclerc, che siparietto

Hamilton e Leclerc, che siparietto

Mercedes mette la quarta: Russell e Antonelli davanti a tutti, la W17 fa già paura

Barcellona: Norris al volante per il debutto della McLaren MCL40 in livrea "stealth"

Test Barcellona, giorno 2 sotto la pioggia: Verstappen davanti alle Ferrari. I tempi

Notizie del giorno
Vedi tutti
15:14
Milan, non solo Mateta: anche un difensore per Allegri a gennaio
15:11
Verona, ufficiale Lovric in prestito dall'Udinese
15:18
Milan, scatto per Mateta: bloccato per giugno, può arrivare anche subito. Ecco come
15:18
Elon Musk starebbe pensando a una maxi fusione
15:02
Çelik non rinnova con la Roma: il turco tentato dalla Juve | Idea Holm-Joao Mario