Freccia a segno: Mercedes già in fuga dopo lo Shakedown Test. Antonelli: "E adesso in Bahrain!"

Nel complesso è stata una buona settimana di test per noi. Abbiamo avuto i nostri problemi, ma questo non ha mai ostacolato troppo il nostro lavoro Abbiamo completato molti giri e giovedì sono riuscito a guidare altri novanta giri nella sessione mattutina. È un vantaggio utile per aiutare a imparare sulla W17 e raccogliere molti dati. Siamo riusciti a capire un po' di più come l'auto e la power unit l'unità di potenza reagiscono a diverse opzioni di impostazione. Adesso voglio lavorare con il team e assimilare tutto ciò su cui abbiamo lavorato a Barcellona. Non vedo l'ora di tornare in macchina in Bahrain per il primo test ufficiale e di continuare il percorso verso l'inizio della stagione. Andremo lì con una buona comprensione dell'auto e speriamo di poter ripartire forte come a Barcellona".