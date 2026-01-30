Freccia a segno: Mercedes già in fuga dopo lo Shakedown Test. Antonelli: "E adesso in Bahrain!"
La nuova nata del team di Brackley preoccupa già la concorrenza in termini di affidabilità e performancedi Stefano Gatti
Nessun dubbio che - al di là delle classifiche dei tempi del quinto giorno di test (al quale non ha preso parte) - la Mercedes sia stata la squadra che ha maggiormente impressionato a Barcellona per la costanza di rendimento, la strada percorsa e naturalmente anche la performance sul giro secco. Il team ha completato il suo terzo e ultimo giorno di lavoro a Montmelò giovedì 29 gennaio, proprio nel giorno del 140esimo anniversario della registrazione del marchio Carl Benz per la primissima automobile. In totale George Russell e Andrea Kimi Antonelli hanno completato cinquecento giri nell'arco dei tre giorni a loro disposizione (lunedì, meroledì e appunto giovedì) per un totale 2325 chilometri.
ANDREW SHOVLIN (Trackside Engineering Director)
"Dal punto di vista dell'affidabilità, è stata una buona settimana per noi. La macchina ci ha permesso di gestire il programma esattamente come volevamo in ognuno dei tre giorni a nostra disposizione e questo era ciò che speravamo venendo qui a Barcellona all'inizio della settimana. È una grande testimonianza del duro lavoro fatto da tutti a Brackley e Brixworth nei mesi scorsi. Siamo soddisfatti anche perché abbiamo fatto passi avanti su alcune criticità che avevamo riscontrato nei primi due giorni. Detto questo, a Barcellona ci siamo concentrati solo sullo svezzamento della W17. In Bahrain passeremo all'esplorazione della messa a punto propriamente detta, cosa che al freddo di Barcellona non abbiamo potuto fare. Questo ci darà un'idea molto più chiara del potenziale della macchina nella marcia di avvicinamento al Mondiale".
ANDREA KIMI ANTONELLI
Nel complesso è stata una buona settimana di test per noi. Abbiamo avuto i nostri problemi, ma questo non ha mai ostacolato troppo il nostro lavoro Abbiamo completato molti giri e giovedì sono riuscito a guidare altri novanta giri nella sessione mattutina. È un vantaggio utile per aiutare a imparare sulla W17 e raccogliere molti dati. Siamo riusciti a capire un po' di più come l'auto e la power unit l'unità di potenza reagiscono a diverse opzioni di impostazione. Adesso voglio lavorare con il team e assimilare tutto ciò su cui abbiamo lavorato a Barcellona. Non vedo l'ora di tornare in macchina in Bahrain per il primo test ufficiale e di continuare il percorso verso l'inizio della stagione. Andremo lì con una buona comprensione dell'auto e speriamo di poter ripartire forte come a Barcellona".
GEORGE RUSSELL
L'auto è piacevole da guidare ma soprattutto abbiamo percorso molti chilometri e non abbiamo avuto problemi gravi. I piccoli problemi che abbiamo incontrato siamo riusciti a risolverli, e questo era l'obiettivo dei test di Barcellona. La W17 funziona bene ma sappiamo che non si tratta solo di funzionare bene, ma di quanto può andare veloce. Non abbiamo ancora alcuna indicazione di ciò, quindi dovremo aspettare il Bahrain per avere qualche informazione più affidabile sulle forze in campo. È ancora molto presto, ma possiamo essere soddisfatti di questa base iniziale".