Maturità, gol e prestazioni convincenti: così Vlahovic si è ripreso la Juventus

Come nei migliori rapporti d'amore, la storia tra la Juventus e Vlahovic ha vissuto di alti e bassi. La troppa pressione causata dall'essere il centravanti di una delle migliori squadre al mondo, con i problemi fisici avuti in aggiunta, ha sicuramente rallentato la crescita del numero 9 serbo che, però, sembra essere arrivato a un livello di maturità tale da poter prendersi definitivamente la scena del calcio italiano e mondiale. D'altronde, le qualità sono innegabili: forse, in questi anni è mancato quel pizzico di esperienza e tranquillità mentale che hanno i grandi campioni. La strada intrapresa sembra essere quella giusta, ora sta a Vlahovic dimostrare di essere il presente e il futuro della Juventus.