Liga: Mbappè come CR7, 59 gol in un anno solare col Real Madrid

Kylian Mbappé ha eguagliato il record stabilito nel 2013 da Cristiano Ronaldo, 59 gol col Real Madrid in un anno solare, realizzando un rigore nella vittoria per 2-0 sul Siviglia nell'ultimo turno dell'anno in Liga. Un bel modo per festeggiare il 27/o compleanno per il francese, che solo in campionato in questa stagione ha segnato 18 gol. Mbappé ha ammesso che da bambino aveva nella sua cameretta un poster di CR7 e di aver realizzato un sogno firmando per il Real. Ronaldo ha segnato 450 gol in 438 partite in maglia merengue, diventandone il miglior marcatore di tutti i tempi, mentre Mbappé è ora a quota 73 in 83 partite. La soddisfazione dell'attaccante non è condivisa dai tifosi del Bernabeu, che hanno fischiato la squadra di Xabi Alonso per una prestazione molto scialba nonostante la vittoria. Il Real è secondo in Liga, ad un punto dal Barcellona, che domani sarà ospite del Villarreal, terzo.