Calcio
juventus
Juventus

Milik, l'ultima partita ufficiale contro il Monza nel 2024: ricordate la formazione titolare?

All'ultima giornata della stagione 23/24 i bianconeri vincono in casa per 2-0 contro i brianzoli: 575 giorni dopo, l'attaccante polacco torna nella lista dei convocati di Luciano Spalletti 

20 Dic 2025 - 11:28
12 foto

Per tornare all'ultima partita ufficiale disputata da Arkadiusz Milik bisogna riavvolgere il nastro a due stagioni fa. All'Allianz Stadium è una serata di celebrazioni: si festeggia la vittoria della Coppa Italia contro l'Atalanta di qualche giorno prima e i tifosi bianconeri rendono omaggio ad Alex Sandro, all'ultima partita con la maglia della Vecchia Signora. 

In panchina c'è Paolo Montero, allora tecnico della Next Gen ma promosso come traghettatore in prima squadra dopo l'esonero di Massimiliano Allegri. L'uruguaiano guida i bianconeri in trasferta contro il Bologna (3-3) e con il Monza in casa. La Juventus chiude con un successo per 2-0 (Chiesa, Alex Sandro) e si posiziona al terzo posto in classifica. 

juventus
arkadiusz milik

