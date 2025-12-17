Logo SportMediaset

David isolato e Thuram in partenza? Perin spegne le voci intorno allo spogliatoio della Juve

Lo scatto pubblicato dal portiere azzurro nasconde un significato più profondo di quanto possa apparire

di Redazione
17 Dic 2025 - 16:43

Nell'epoca dei social uno scatto all'apparenza insignificante può nascondere mille verità. Per questo la storia Instagram pubblicata da Mattia Perin con Khephren Thuram e Jonathan David accompagnata dalla scritta "My bros" (i miei fratelli, ndr) sembra proprio una sorta di risposta ai rumors che negli ultimi giorni hanno invaso lo spogliatoio della Juventus. 

A partire proprio dal figlio minore di Lillian. Il centrocampista francese è finito al centro delle voci di mercato: di Thuram si è parlato come di un possibile partente, magari come contropartita nell'operazione Frattesi, grande obiettivo bianconero per il mercato di gennaio. Voci che Giorgio Chiellini aveva spento sul nascere, facendo capire come la Juventus non abbia alcuna intenzione di privarsi di Thuram. Ora arriva anche la conferma di uno dei leader dello spogliatoio come Mattia Perin. 

Ancora più significativa invece è la presenza nella foto di Jonathan David. Nelle ultime settimane sono circolate voci riguardo possibili problemi di adattamento del canadese non solo relativi al calcio italiano. Iceman, soprannome che dice tanto del carattere dell'ex Lille, anche per alcune difficoltà con l'italiano avrebbe faticato a entrare in confidenza con il resto del gruppo squadra, tanto da venire escluso da alcune cene di squadra. Ipotesi che Perin ha voluto spazzare via con uno scatto che, per soggetti presenti e tempistiche, sembra tutt'altro che casuale. 

juventus
jonathan david
khephren thuram
mattia perin
spogliatoio

