David isolato e Thuram in partenza? Perin spegne le voci intorno allo spogliatoio della Juve

A partire proprio dal figlio minore di Lillian. Il centrocampista francese è finito al centro delle voci di mercato: di Thuram si è parlato come di un possibile partente, magari come contropartita nell'operazione Frattesi, grande obiettivo bianconero per il mercato di gennaio. Voci che Giorgio Chiellini aveva spento sul nascere, facendo capire come la Juventus non abbia alcuna intenzione di privarsi di Thuram. Ora arriva anche la conferma di uno dei leader dello spogliatoio come Mattia Perin.