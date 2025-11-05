Spalletti, il bicchiere è mezzo pieno: "Abbiamo fatto bene, ci toglieremo delle soddisfazioni"

Juventus-Sporting: le immagini della prima casalinga di Spalletti
Il tecnico, al debutto europeo coi bianconeri, ha analizzato il pareggio casalingo contro lo Sporting Lisbonadi Redazione
Aveva lasciato la Champions League con un 1-1 (Napoli-Milan, 2023) e ora la ritrova con lo stesso risultato. Il suo ritorno nella massima competizione per club se lo immaginava certamente diverso Luciano Spalletti, che comunque può essere abbastanza soddisfatto della prestazione offerta dalla Juventus. Con il pareggio di questa sera contro lo Sporting Lisbona, però, i bianconeri restano ancora a secco di vittorie in questa League Phase e ora sono chiamati alla rimonta per qualificarsi quantomeno ai playoff.
"Lo Sporting è una buonissima squadra, gioca un calcio offensivo e importante in fase di possesso. Abbiamo avuto un inizio complicato, c'è stata una bellissima reazione e meritavamo anche di andare in vantaggio", ha dichiarato il tecnico della Juve ai microfoni di Sky Sport. L'ex ct, soddisfatto della prestazione dei suoi, riconosce che comunque c'è qualcosa ancora da migliorare: "Abbiamo perso troppi palloni, siamo stati un po' sporchi nella qualità delle giocate, ci hanno aggredito e non siamo stati capaci a far partire l'azione. La squadra, però, ha fatto una grandissima prestazione". Sulla rosa a disposizione, Spalletti non ha dubbi: "Abbiamo dei calciatori forti e lo hanno fatto vedere. Dobbiamo migliorare nella manovra, ma abbiamo le soluzioni per farlo. Ho una squadra di qualità. Se continueremo con questo spirito, ne vinceremo tante".
L'ex Napoli ha ben chiaro su cosa lavorare: "La velocità di trasmissione della palla fa la differenza, ci sono tante fasi di gioco. Bisogna saper leggere i momenti della partita e poi essere più veloci. Comunque, siamo stati bravi, gli abbiamo tolto il palleggio e siamo ripartiti".
Sul debutto allo Juventus Stadium, Spalletti ci ha tenuto a ringraziare i tifosi bianconeri: "È stata una cornice bellissima, lo stadio pieno crea un'atmosfera stupenda e l'hanno recepita anche i calciatori. Abbiamo fatto delle belle cose, si dovrà anche migliorare ma insieme possiamo toglierci delle soddisfazioni".
