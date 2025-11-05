Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
juventus
HomeMercatoVideoFotoRosa
Juventus

Spalletti, il bicchiere è mezzo pieno: "Abbiamo fatto bene, ci toglieremo delle soddisfazioni"

Il tecnico, al debutto europeo coi bianconeri, ha analizzato il pareggio casalingo contro lo Sporting Lisbona

di Redazione
05 Nov 2025 - 01:06

Aveva lasciato la Champions League con un 1-1 (Napoli-Milan, 2023) e ora la ritrova con lo stesso risultato. Il suo ritorno nella massima competizione per club se lo immaginava certamente diverso Luciano Spalletti, che comunque può essere abbastanza soddisfatto della prestazione offerta dalla Juventus. Con il pareggio di questa sera contro lo Sporting Lisbona, però, i bianconeri restano ancora a secco di vittorie in questa League Phase e ora sono chiamati alla rimonta per qualificarsi quantomeno ai playoff

"Lo Sporting è una buonissima squadra, gioca un calcio offensivo e importante in fase di possesso. Abbiamo avuto un inizio complicato, c'è stata una bellissima reazione e meritavamo anche di andare in vantaggio", ha dichiarato il tecnico della Juve ai microfoni di Sky Sport. L'ex ct, soddisfatto della prestazione dei suoi, riconosce che comunque c'è qualcosa ancora da migliorare: "Abbiamo perso troppi palloni, siamo stati un po' sporchi nella qualità delle giocate, ci hanno aggredito e non siamo stati capaci a far partire l'azione. La squadra, però, ha fatto una grandissima prestazione". Sulla rosa a disposizione, Spalletti non ha dubbi: "Abbiamo dei calciatori forti e lo hanno fatto vedere. Dobbiamo migliorare nella manovra, ma abbiamo le soluzioni per farlo. Ho una squadra di qualità. Se continueremo con questo spirito, ne vinceremo tante". 

Leggi anche

Vlahovic trascinatore, Kalulu punto fermo. Rui Silva è un muro, Di Gregorio no

L'ex Napoli ha ben chiaro su cosa lavorare: "La velocità di trasmissione della palla fa la differenza, ci sono tante fasi di gioco. Bisogna saper leggere i momenti della partita e poi essere più veloci. Comunque, siamo stati bravi, gli abbiamo tolto il palleggio e siamo ripartiti". 

Sul debutto allo Juventus Stadium, Spalletti ci ha tenuto a ringraziare i tifosi bianconeri: "È stata una cornice bellissima, lo stadio pieno crea un'atmosfera stupenda e l'hanno recepita anche i calciatori. Abbiamo fatto delle belle cose, si dovrà anche migliorare ma insieme possiamo toglierci delle soddisfazioni". 

Juventus-Sporting: le immagini della prima casalinga di Spalletti

1 di 25
© Getty Images
© Getty Images
© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

juventus-sporting
luciano spalletti
champions league

Ultimi video

01:09
DICH CHIVU VIGILIA 1 4/11 DICH

Chivu: "Ci aspetta una gara difficile, è la Champions League"

01:38
DICH CONTE CONFERENZA DICH

Conte: "Avessimo fatto noi un calcio così difensivo in Germania..."

04:09
DICH SPALLETTI JUVENTUS 04/11 DICH

Juve, Spalletti: "Non mi preoccupa nulla, solo il portiere degli altri..."

05:21
DICH KOOPMEINERS JUVENTUS 04/11 DICH

Juve, Koopmeiners: "Abbiamo bisogno di fare più gol"

01:39
DICH BUONGIORNO NAPOLI 04/11 DICH

Napoli, Buongiorno: "Amareggiati per il risultato, ma se non segni non puoi vincere"

00:35
MCH OK PRINCIPE WILLIAM A RIO DE JANEIRO 4/11 MCH

Il principe William a Rio tra beach volley un selfie al Maracanà con Cafu

00:24
DICH PASALIC VIGILIA 4/11 DICH

Atalanta, Pasalic: "Bello tornare qui, abbiamo bei ricordi dall'Europa League"

01:38
DICH JURIC VIGILIA 1 4/11 DICH

Atalanta, Juric: "Riscatto? No, Udine è stata solo una brutta partita"

01:35
DICH DE ZERBI VIGILIA 4/11 DICH

De Zerbi: "Emozionante giocare contro un'italiana, l'Atalanta è diversa dalle altre perché tifo Brescia"

00:38
DICH CHIVU LAUTARO SORRISO lunga DICH

Chivu e il consiglio a capitan Lautaro: "Sorridi di più"

00:15
DICH CHIVU LAUTARO SORRISO DICH

Chivu: "A Lautaro ho detto: sorridi di più!"

01:37
DICH CARLOS AUGUSTO VIGILIA 4/11 DICH

Carlos Augusto: "Kairat sta facendo la storia, Chivu ci ha ridato fiducia"

01:34
MCH BECKHAM ELETTO CAVALIERE 4/11 MCH

David Beckham diventa 'sir', cerimonia con Re Carlo a Windsor

01:36
DICH CHIVU VIGILIA 3 4/11 DICH

Chivu: "Ho 4 attaccanti a disposizione, tutti possono essere titolari"

00:48
DICH CHIVU VIGILIA 2 4/11 DICH

Chivu: "Possiamo migliorare sempre e lavoriamo per questo"

01:09
DICH CHIVU VIGILIA 1 4/11 DICH

Chivu: "Ci aspetta una gara difficile, è la Champions League"

I più visti di Juventus

Vlahovic e Openda sbagliano, Spalletti spiritato diventa una furia

DICH SPALLETTI DA CREMONA 1/11 DICH

Spalletti: "Buona partita ma dobbiamo crescere"

Spalletti: "C'è chi soffre la pressione di un club così. In una cosa spero di fare meglio che con l'Italia..."

Spalletti parte forte con gli 'scarti' di Tudor: Koopmeiners difensore e Kostic goleador

Kostic torna al gol dopo due anni e mezzo, Vlahovic lotta e corre. Vandeputte, assist... al contrario

Spalletti: "L'obiettivo è lottare per lo scudetto, non vincerlo. Vlahovic sarebbe felice di restare"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
23:55
A Torino nascerà monumento per le vittime dell'Heysel
23:45
Sporting Lisbona, Rui Borges: "Ho pensato che potevamo attaccare di più e vincere"
23:39
Juventus, Kalulu: "Mi aspettavo questa reazione da parte dei compagni"
23:21
Juventus, preoccupazione per Vlahovic: "Ho chiesto il cambio dopo aver sentito un dolorino al flessore"
23:12
Juventus, Koopmeiners: "Ho chiesto alla società di poter giocare in difesa"