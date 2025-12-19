Caso Plusvalenze, svolta UE per Agnelli: "Le sanzioni sono legittime, ma il Tar deve avere il potere di annullarle"

Nel suo documento, l'avvocato generale ha affrontato due questioni spinose. La prima riguarda la compatibilità delle sanzioni sportive con le norme europee sulla libera circolazione e sulla concorrenza. Su questo fronte, Spielmann non ha bocciato il sistema a priori: un divieto biennale di operare nel calcio professionistico, come quello comminato agli ex dirigenti bianconeri, non è di per sé contrario al diritto UE. Tuttavia, c'è una condizione imprescindibile: tali provvedimenti devono essere giustificati dalla necessità di tutelare l'integrità delle competizioni e devono fondarsi su criteri "chiari, oggettivi, non discriminatori e proporzionati". In sostanza, la sanzione è valida se il processo che la produce è trasparente e giusto, senza che vi siano abusi di posizione dominante o alterazioni del mercato.