Procura Figc in udienza da Papa Leone: "Noi per giustizia e rispetto"

Una delegazione della procura federale della Figc, composta da venti persone e guidata dal procuratore Giuseppe Chiné, è stata ricevuta in udienza da Papa Leone XIV. "In un tempo segnato da conflitti, non solo bellici, che imperversano tra gli esseri umani in tanti angoli del mondo, abbiamo detto al Pontefice che vogliamo dare il nostro contributo per far prevalere una cultura fondata su lealtà, giustizia e rispetto, non solo nel campo dello sport", le parole di Chiné a margine dell'incontro. "Nel periodo natalizio si fanno sempre buoni propositi per migliorarsi - ha aggiunto il procuratore federale -. Le discriminazioni e le violenze che noi combattiamo sono le stesse che la Chiesa e la società civile affrontano con attività di sensibilizzazione volte all'inclusività e alla fratellanza". A Sua Santità è stato poi donato una gagliardetto della FIGC - Procura Federale con incisi i principi di lealtà, probità e correttezza sportiva di cui si legge all'art. 4 del Codice di Giustizia Sportiva.