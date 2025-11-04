Juve, Chiellini: "Vlahovic? Porta aperta da entrambe le parti. Spalletti la persona giusta per aprire un ciclo"

"È da inizio anno che dico che Vlahovic è concentrato e sta pensando solo alla Juve. Penso che a tempo debito ci sarà tempo per fare le valutazioni insieme e non c'è una porta chiusa da nessuna delle due parti, ma è aperta. Da ambo le parti c’è la volontà di mettersi a sedere". Così Giorgio Chiellini a Sky prima della sfida di Champions tra Juve e Sporting Lisbona. Su Spalletti: "Penso che Luciano abbia l'esperienza e lo status per creare un ciclo - ha detto a Sky - La volontà di entrambe le parti è quella di creare un ciclo per far tornare la Juve a competere dove ha sempre combattuto. L’impatto è stato ottimo".