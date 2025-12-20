Juve, Openda: "Ora ho una fiducia diversa, Spalletti corregge i nostri errori"

Lois Openda si è sbloccato anche in Serie A, realizzando il suo primo gol in campionato. Segno che qualcosa sta cambiando. "Non mi sento ancora nel prime, nonostante il gol, ma la fiducia che mi arriva adesso è diversa e sapevo che il gol sarebbe arrivato presto. E che mi sarei potuto adattare facilmente. Sono contento che il gol sia arrivato", ha detto. Su Spalletti: "La mentalità è differente, ci piace, è un allenatore che vuole sistemare tutti i nostri errori subito dopo l'allenamento, ci fermiamo, ne parliamo, proviamo a correggerli. E' un allenatore che ci conosce ed è bello che poi vada a correggere tutto questo".