LE PAGELLE DI JUVE-SPORTING

Champions League, le pagelle di Juventus-Sporting: Vlahovic trascinatore, Kalulu punto fermo. Rui Silva è un muro

I voti e i giudizi sui protagonisti della sfida dell'Allianz Stadium: bene il centravanti serbo. Yildiz e Conceiçao a corrente alternata

di Max Cristina
04 Nov 2025 - 22:55
LE PAGELLE DI JUVENTUS-SPORTING CP

JUVENTUS

Di Gregorio 5,5 - Infilato dal diagonale vincente di Araujo su cui avrebbe potuto provare a fare qualcosa di più, poi fulminato poco dopo dal tiro di Trincao e salvato dalla traversa. Per il resto è poco impegnato se non per ordinaria amministrazione. Male coi piedi.

Kalulu 7 - Poco coperto da McKennie su quel lato di campo riesce comunque a disputare un primo tempo in crescendo e senza disdegnare qualche cross. Tendenzialmente sempre al posto giusto nel momento giusto in fase difensiva.

Gatti 6 - Ioannidis si muove poco centralmente, lui lo controlla riducendo al minimo i pericoli nella zona centrale della difesa.

Koopmeiners 6 - Spalletti lo conferma nei tre di difesa anche contro avversari rapidi nello stretto e tecnici. Gioca con concentrazione e fisicità, vincendo spesso i duelli fisici.

Cambiaso 6 - Una partita nell'ombra, gioca in una posizione ibrida che la trama di gioco bianconera tocca poco preferendo appoggiarsi ai trequartisti. Si prende un giallo evitabile, chiedendolo per avversario, che lo condiziona.

Locatelli 6 - Dopo il primo quarto d'ora di passione, inteso come di sofferenza, a guardare gli avversari sfrecciare da ogni parte, prende le misure e sale di intensità nei contrasti.

dal 38' st Adzic sv - Pochi minuti nel finale.

Thuram 6 - Non al meglio delle condizioni e dopo trenta minuti in apnea in fase difensiva, si apre lo spazio sulla sinistra con una cavalcata rifinita con l'assist per Vlahovic. Ha due occasioni dal limite nella ripresa ma le spreca malamente.

dal 26' st Kostic 6 - Dopo aver ritrovato il gol a Cremona, Spalletti lo manda in campo nell'ultima parte di gara in supporto a Yildiz.

McKennie 5,5 - Largo a destra fatica a entrare in partita e soffre sia l'aggressività di Araujo sia i movimenti alle sue spalle di Gonçalves. Lascia scoperto il suo lato nell'azione che porta al vantaggio gli ospiti. Spalletti lo impiega in tre ruoli diversi nel corso dei novanta minuti spiegando perché è difficile rinunciarci.

Conceiçao 6 - Una deviazione gli nega la rete nel finale di primo tempo. Veste i panni del trequartista puro ancora prima che dell'esterno creando spazi e cercando profondità con i compagni. Quando riesce a guardare la porta è imprendibile, se è bloccato prima invece perde di pericolosità.

dal 26' st Zhegrova 6 - Spalletti lo manda in campo negli ultimi venti minuti per cercare la giocata di fantasia e qualità. I primi tre palloni però li perde.

Yildiz 6 - Impiega quasi tutto il primo tempo ad accendersi, poi trova una giocata sulla sinistra che crea un'ottima occasione per Conceiçao. Prova con più frequenza a puntare l'uomo nella ripresa creando qualche presupposto pericoloso.

dal 42' st David 6 - Pochi minuti nel finale, tanto gli bastano per avere una grande occasione di testa.

Vlahovic 7 - Nonostante tutto sta vestendo i panni del trascinatore. Subito dopo lo svantaggio ha preso in mano la squadra creando occasioni e trovando il pareggio da bomber vero. In fiducia, prova il tiro da ogni posizione, forse anche troppo.

dal 38' st Miretti sv - Pochi minuti nel finale per l'esordio stagionale.

all. Spalletti 6 - Troppo poco il tempo per dare una nuova identità alla squadra, per quello ci sarà la pausa coi pochi che rimarranno in Piemonte. Nel bene e nel male questa non può essere ancora la sua Juve, ma ha comunque il merito di aver ridato vigore a qualche pedina importante anche solo con il suo arrivo. 

Sporting CP (4-2-3-1): Rui Silva 7,5; Vagiannidis 5, (22' st Quaresma 6) Diomande 6, Inacio 5,5, Araujo 6,5; Hjulmand 5,5, Simoes 6; Quenda 5 (22' st Catamo 5,5), Trincao 7, Gonçalves 6; Ioannidis 5,5 (27' st Suarez 6). All.: Rui Borges 6. 

Juventus-Sporting: le immagini della prima casalinga di Spalletti

