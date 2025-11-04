Champions League, le pagelle di Juventus-Sporting: Vlahovic trascinatore, Kalulu punto fermo. Rui Silva è un muro

McKennie 5,5 - Largo a destra fatica a entrare in partita e soffre sia l'aggressività di Araujo sia i movimenti alle sue spalle di Gonçalves. Lascia scoperto il suo lato nell'azione che porta al vantaggio gli ospiti. Spalletti lo impiega in tre ruoli diversi nel corso dei novanta minuti spiegando perché è difficile rinunciarci.